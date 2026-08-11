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PLYY: GraniteShares YieldBoost PLTR ETF
Курс PLYY за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.53, а максимальная — 8.57.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost PLTR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PLYY сегодня?
GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) сегодня оценивается на уровне 8.55. Инструмент торгуется в пределах 8.53 - 8.57, вчерашнее закрытие составило 8.51, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost PLTR ETF?
GraniteShares YieldBoost PLTR ETF в настоящее время оценивается в 8.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -66.23% и USD. Отслеживайте движения PLYY на графике в реальном времени.
Как купить акции PLYY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) по текущей цене 8.55. Ордера обычно размещаются около 8.55 или 8.85, тогда как 32 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PLYY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBoost PLTR ETF предполагает учет годового диапазона 8.22 - 25.71 и текущей цены 8.55. Многие сравнивают 1.66% и -37.45% перед размещением ордеров на 8.55 или 8.85. Изучайте ежедневные изменения цены PLYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost PLTR ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) за последний год составила 25.71. Акции заметно колебались в пределах 8.22 - 25.71, сравнение с 8.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost PLTR ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost PLTR ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) за год составила 8.22. Сравнение с текущими 8.55 и 8.22 - 25.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PLYY?
В прошлом GraniteShares YieldBoost PLTR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.51 и -66.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.51
- Open
- 8.54
- Bid
- 8.55
- Ask
- 8.85
- Low
- 8.53
- High
- 8.57
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 1.66%
- 6-месячное изменение
- -37.45%
- Годовое изменение
- -66.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%