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PLYY: GraniteShares YieldBoost PLTR ETF

8.55 USD 0.04 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PLYY за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.53, а максимальная — 8.57.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost PLTR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PLYY сегодня?

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) сегодня оценивается на уровне 8.55. Инструмент торгуется в пределах 8.53 - 8.57, вчерашнее закрытие составило 8.51, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost PLTR ETF?

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF в настоящее время оценивается в 8.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -66.23% и USD. Отслеживайте движения PLYY на графике в реальном времени.

Как купить акции PLYY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) по текущей цене 8.55. Ордера обычно размещаются около 8.55 или 8.85, тогда как 32 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PLYY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBoost PLTR ETF предполагает учет годового диапазона 8.22 - 25.71 и текущей цены 8.55. Многие сравнивают 1.66% и -37.45% перед размещением ордеров на 8.55 или 8.85. Изучайте ежедневные изменения цены PLYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost PLTR ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) за последний год составила 25.71. Акции заметно колебались в пределах 8.22 - 25.71, сравнение с 8.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost PLTR ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost PLTR ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) за год составила 8.22. Сравнение с текущими 8.55 и 8.22 - 25.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PLYY?

В прошлом GraniteShares YieldBoost PLTR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.51 и -66.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.53 8.57
Годовой диапазон
8.22 25.71
Предыдущее закрытие
8.51
Open
8.54
Bid
8.55
Ask
8.85
Low
8.53
High
8.57
Объем
32
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
1.66%
6-месячное изменение
-37.45%
Годовое изменение
-66.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%