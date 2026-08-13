PLYY: GraniteShares YieldBoost PLTR ETF
今日PLYY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点8.54和高点8.57进行交易。
关注GraniteShares YieldBoost PLTR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PLYY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票今天的定价为8.55。它在8.54 - 8.57范围内交易，昨天的收盘价为8.55，交易量达到6。PLYY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBoost PLTR ETF目前的价值为8.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.23%和USD。实时查看图表以跟踪PLYY走势。
如何购买PLYY股票？
您可以以8.55的当前价格购买GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票。订单通常设置在8.55或8.85附近，而6和-0.23%显示市场活动。立即关注PLYY的实时图表更新。
如何投资PLYY股票？
投资GraniteShares YieldBoost PLTR ETF需要考虑年度范围8.22 - 25.71和当前价格8.55。许多人在以8.55或8.85下订单之前，会比较1.66%和。实时查看PLYY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBoost PLTR ETF的最高价格是25.71。在8.22 - 25.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost PLTR ETF的绩效。
GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBoost PLTR ETF（PLYY）的最低价格为8.22。将其与当前的8.55和8.22 - 25.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLYY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBoost PLTR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.55和-66.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.55
- 开盘价
- 8.57
- 卖价
- 8.55
- 买价
- 8.85
- 最低价
- 8.54
- 最高价
- 8.57
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.66%
- 6个月变化
- -37.45%
- 年变化
- -66.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%