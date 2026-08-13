报价部分
货币 / PLYY
回到股票

PLYY: GraniteShares YieldBoost PLTR ETF

8.55 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLYY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点8.54和高点8.57进行交易。

关注GraniteShares YieldBoost PLTR ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLYY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票今天的定价为8.55。它在8.54 - 8.57范围内交易，昨天的收盘价为8.55，交易量达到6。PLYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF目前的价值为8.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.23%和USD。实时查看图表以跟踪PLYY走势。

如何购买PLYY股票？

您可以以8.55的当前价格购买GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票。订单通常设置在8.55或8.85附近，而6和-0.23%显示市场活动。立即关注PLYY的实时图表更新。

如何投资PLYY股票？

投资GraniteShares YieldBoost PLTR ETF需要考虑年度范围8.22 - 25.71和当前价格8.55。许多人在以8.55或8.85下订单之前，会比较1.66%和。实时查看PLYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBoost PLTR ETF的最高价格是25.71。在8.22 - 25.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost PLTR ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF（PLYY）的最低价格为8.22。将其与当前的8.55和8.22 - 25.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLYY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.55和-66.23%中可见。

日范围
8.54 8.57
年范围
8.22 25.71
前一天收盘价
8.55
开盘价
8.57
卖价
8.55
买价
8.85
最低价
8.54
最高价
8.57
交易量
6
日变化
0.00%
月变化
1.66%
6个月变化
-37.45%
年变化
-66.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%