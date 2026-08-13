PLYY股票今天的价格是多少？ GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票今天的定价为8.55。它在8.54 - 8.57范围内交易，昨天的收盘价为8.55，交易量达到6。PLYY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票是否支付股息？ GraniteShares YieldBoost PLTR ETF目前的价值为8.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.23%和USD。实时查看图表以跟踪PLYY走势。

如何购买PLYY股票？ 您可以以8.55的当前价格购买GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票。订单通常设置在8.55或8.85附近，而6和-0.23%显示市场活动。立即关注PLYY的实时图表更新。

如何投资PLYY股票？ 投资GraniteShares YieldBoost PLTR ETF需要考虑年度范围8.22 - 25.71和当前价格8.55。许多人在以8.55或8.85下订单之前，会比较1.66%和。实时查看PLYY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GraniteShares YieldBoost PLTR ETF的最高价格是25.71。在8.22 - 25.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost PLTR ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF股票的最低价格是多少？ GraniteShares YieldBoost PLTR ETF（PLYY）的最低价格为8.22。将其与当前的8.55和8.22 - 25.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。