Курс PLU за сегодня изменился на -6.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 11.23.

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