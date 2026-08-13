PLU股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票今天的定价为10.55。它在9.53 - 10.70范围内交易，昨天的收盘价为10.03，交易量达到71。PLU的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2x Long PL ETF目前的价值为10.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.56%和USD。实时查看图表以跟踪PLU走势。

如何购买PLU股票？ 您可以以10.55的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票。订单通常设置在10.55或10.85附近，而71和4.04%显示市场活动。立即关注PLU的实时图表更新。

如何投资PLU股票？ 投资Defiance Daily Target 2x Long PL ETF需要考虑年度范围7.04 - 70.86和当前价格10.55。许多人在以10.55或10.85下订单之前，会比较41.42%和。实时查看PLU价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long PL ETF的最高价格是70.86。在7.04 - 70.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long PL ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2x Long PL ETF（PLU）的最低价格为7.04。将其与当前的10.55和7.04 - 70.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。