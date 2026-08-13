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PLU: Defiance Daily Target 2x Long PL ETF

10.55 USD 0.52 (5.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLU汇率已更改5.18%。当日，交易品种以低点9.53和高点10.70进行交易。

关注Defiance Daily Target 2x Long PL ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLU股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票今天的定价为10.55。它在9.53 - 10.70范围内交易，昨天的收盘价为10.03，交易量达到71。PLU的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF目前的价值为10.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.56%和USD。实时查看图表以跟踪PLU走势。

如何购买PLU股票？

您可以以10.55的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票。订单通常设置在10.55或10.85附近，而71和4.04%显示市场活动。立即关注PLU的实时图表更新。

如何投资PLU股票？

投资Defiance Daily Target 2x Long PL ETF需要考虑年度范围7.04 - 70.86和当前价格10.55。许多人在以10.55或10.85下订单之前，会比较41.42%和。实时查看PLU价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long PL ETF的最高价格是70.86。在7.04 - 70.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long PL ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF（PLU）的最低价格为7.04。将其与当前的10.55和7.04 - 70.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLU股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2x Long PL ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.03和-45.56%中可见。

日范围
9.53 10.70
年范围
7.04 70.86
前一天收盘价
10.03
开盘价
10.14
卖价
10.55
买价
10.85
最低价
9.53
最高价
10.70
交易量
71
日变化
5.18%
月变化
41.42%
6个月变化
-51.09%
年变化
-45.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%