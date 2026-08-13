PLU: Defiance Daily Target 2x Long PL ETF
今日PLU汇率已更改5.18%。当日，交易品种以低点9.53和高点10.70进行交易。
关注Defiance Daily Target 2x Long PL ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PLU股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票今天的定价为10.55。它在9.53 - 10.70范围内交易，昨天的收盘价为10.03，交易量达到71。PLU的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2x Long PL ETF目前的价值为10.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-45.56%和USD。实时查看图表以跟踪PLU走势。
如何购买PLU股票？
您可以以10.55的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票。订单通常设置在10.55或10.85附近，而71和4.04%显示市场活动。立即关注PLU的实时图表更新。
如何投资PLU股票？
投资Defiance Daily Target 2x Long PL ETF需要考虑年度范围7.04 - 70.86和当前价格10.55。许多人在以10.55或10.85下订单之前，会比较41.42%和。实时查看PLU价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long PL ETF的最高价格是70.86。在7.04 - 70.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long PL ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2x Long PL ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2x Long PL ETF（PLU）的最低价格为7.04。将其与当前的10.55和7.04 - 70.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLU股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2x Long PL ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.03和-45.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.03
- 开盘价
- 10.14
- 卖价
- 10.55
- 买价
- 10.85
- 最低价
- 9.53
- 最高价
- 10.70
- 交易量
- 71
- 日变化
- 5.18%
- 月变化
- 41.42%
- 6个月变化
- -51.09%
- 年变化
- -45.56%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%