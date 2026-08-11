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PLTW: Roundhill PLTR WeeklyPay ETF
Курс PLTW за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.53, а максимальная — 25.71.
Следите за динамикой Roundhill PLTR WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PLTW сегодня?
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) сегодня оценивается на уровне 24.95. Инструмент торгуется в пределах 24.53 - 25.71, вчерашнее закрытие составило 24.62, а торговый объем достиг 220. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill PLTR WeeklyPay ETF?
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 24.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.67% и USD. Отслеживайте движения PLTW на графике в реальном времени.
Как купить акции PLTW?
Вы можете купить акции Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) по текущей цене 24.95. Ордера обычно размещаются около 24.95 или 25.25, тогда как 220 и 1.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PLTW?
Инвестирование в Roundhill PLTR WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 15.03 - 30.00 и текущей цены 24.95. Многие сравнивают 44.72% и -2.79% перед размещением ордеров на 24.95 или 25.25. Изучайте ежедневные изменения цены PLTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill PLTR WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) за последний год составила 30.00. Акции заметно колебались в пределах 15.03 - 30.00, сравнение с 24.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill PLTR WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill PLTR WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) за год составила 15.03. Сравнение с текущими 24.95 и 15.03 - 30.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PLTW?
В прошлом Roundhill PLTR WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.62 и 2.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.62
- Open
- 24.59
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.53
- High
- 25.71
- Объем
- 220
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- 44.72%
- 6-месячное изменение
- -2.79%
- Годовое изменение
- 2.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%