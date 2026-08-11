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PLTW: Roundhill PLTR WeeklyPay ETF

24.95 USD 0.33 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PLTW за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.53, а максимальная — 25.71.

Следите за динамикой Roundhill PLTR WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PLTW сегодня?

Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) сегодня оценивается на уровне 24.95. Инструмент торгуется в пределах 24.53 - 25.71, вчерашнее закрытие составило 24.62, а торговый объем достиг 220. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill PLTR WeeklyPay ETF?

Roundhill PLTR WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 24.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.67% и USD. Отслеживайте движения PLTW на графике в реальном времени.

Как купить акции PLTW?

Вы можете купить акции Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) по текущей цене 24.95. Ордера обычно размещаются около 24.95 или 25.25, тогда как 220 и 1.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PLTW?

Инвестирование в Roundhill PLTR WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 15.03 - 30.00 и текущей цены 24.95. Многие сравнивают 44.72% и -2.79% перед размещением ордеров на 24.95 или 25.25. Изучайте ежедневные изменения цены PLTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill PLTR WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) за последний год составила 30.00. Акции заметно колебались в пределах 15.03 - 30.00, сравнение с 24.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill PLTR WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill PLTR WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) за год составила 15.03. Сравнение с текущими 24.95 и 15.03 - 30.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PLTW?

В прошлом Roundhill PLTR WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.62 и 2.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.53 25.71
Годовой диапазон
15.03 30.00
Предыдущее закрытие
24.62
Open
24.59
Bid
24.95
Ask
25.25
Low
24.53
High
25.71
Объем
220
Дневное изменение
1.34%
Месячное изменение
44.72%
6-месячное изменение
-2.79%
Годовое изменение
2.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%