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PLTW: Roundhill PLTR WeeklyPay ETF

24.93 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLTW汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点24.62和高点25.42进行交易。

关注Roundhill PLTR WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLTW股票今天的价格是多少？

Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票今天的定价为24.93。它在24.62 - 25.42范围内交易，昨天的收盘价为24.95，交易量达到131。PLTW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill PLTR WeeklyPay ETF目前的价值为24.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.59%和USD。实时查看图表以跟踪PLTW走势。

如何购买PLTW股票？

您可以以24.93的当前价格购买Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在24.93或25.23附近，而131和0.56%显示市场活动。立即关注PLTW的实时图表更新。

如何投资PLTW股票？

投资Roundhill PLTR WeeklyPay ETF需要考虑年度范围15.03 - 30.00和当前价格24.93。许多人在以24.93或25.23下订单之前，会比较44.61%和。实时查看PLTW价格图表，了解每日变化。

Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill PLTR WeeklyPay ETF的最高价格是30.00。在15.03 - 30.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill PLTR WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill PLTR WeeklyPay ETF（PLTW）的最低价格为15.03。将其与当前的24.93和15.03 - 30.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLTW股票是什么时候拆分的？

Roundhill PLTR WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.95和2.59%中可见。

日范围
24.62 25.42
年范围
15.03 30.00
前一天收盘价
24.95
开盘价
24.79
卖价
24.93
买价
25.23
最低价
24.62
最高价
25.42
交易量
131
日变化
-0.08%
月变化
44.61%
6个月变化
-2.86%
年变化
2.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%