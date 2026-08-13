PLTW: Roundhill PLTR WeeklyPay ETF
今日PLTW汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点24.62和高点25.42进行交易。
关注Roundhill PLTR WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PLTW股票今天的价格是多少？
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票今天的定价为24.93。它在24.62 - 25.42范围内交易，昨天的收盘价为24.95，交易量达到131。PLTW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF目前的价值为24.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.59%和USD。实时查看图表以跟踪PLTW走势。
如何购买PLTW股票？
您可以以24.93的当前价格购买Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在24.93或25.23附近，而131和0.56%显示市场活动。立即关注PLTW的实时图表更新。
如何投资PLTW股票？
投资Roundhill PLTR WeeklyPay ETF需要考虑年度范围15.03 - 30.00和当前价格24.93。许多人在以24.93或25.23下订单之前，会比较44.61%和。实时查看PLTW价格图表，了解每日变化。
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill PLTR WeeklyPay ETF的最高价格是30.00。在15.03 - 30.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill PLTR WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF（PLTW）的最低价格为15.03。将其与当前的24.93和15.03 - 30.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLTW股票是什么时候拆分的？
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.95和2.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.95
- 开盘价
- 24.79
- 卖价
- 24.93
- 买价
- 25.23
- 最低价
- 24.62
- 最高价
- 25.42
- 交易量
- 131
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 44.61%
- 6个月变化
- -2.86%
- 年变化
- 2.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%