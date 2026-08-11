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PLTA: ProShares Ultra PLTR

19.71 USD 0.72 (3.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PLTA за сегодня изменился на 3.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.87, а максимальная — 20.60.

Следите за динамикой ProShares Ultra PLTR. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PLTA сегодня?

ProShares Ultra PLTR (PLTA) сегодня оценивается на уровне 19.71. Инструмент торгуется в пределах 18.87 - 20.60, вчерашнее закрытие составило 18.99, а торговый объем достиг 136. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra PLTR?

ProShares Ultra PLTR в настоящее время оценивается в 19.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.72% и USD. Отслеживайте движения PLTA на графике в реальном времени.

Как купить акции PLTA?

Вы можете купить акции ProShares Ultra PLTR (PLTA) по текущей цене 19.71. Ордера обычно размещаются около 19.71 или 20.01, тогда как 136 и 4.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PLTA?

Инвестирование в ProShares Ultra PLTR предполагает учет годового диапазона 8.13 - 41.93 и текущей цены 19.71. Многие сравнивают 82.33% и 19.82% перед размещением ордеров на 19.71 или 20.01. Изучайте ежедневные изменения цены PLTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra PLTR?

Самая высокая цена ProShares Ultra PLTR (PLTA) за последний год составила 41.93. Акции заметно колебались в пределах 8.13 - 41.93, сравнение с 18.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra PLTR на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra PLTR?

Самая низкая цена ProShares Ultra PLTR (PLTA) за год составила 8.13. Сравнение с текущими 19.71 и 8.13 - 41.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PLTA?

В прошлом ProShares Ultra PLTR проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.99 и -28.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.87 20.60
Годовой диапазон
8.13 41.93
Предыдущее закрытие
18.99
Open
18.87
Bid
19.71
Ask
20.01
Low
18.87
High
20.60
Объем
136
Дневное изменение
3.79%
Месячное изменение
82.33%
6-месячное изменение
19.82%
Годовое изменение
-28.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%