Курс PLTA за сегодня изменился на 3.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.87, а максимальная — 20.60.

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