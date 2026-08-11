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PLTA: ProShares Ultra PLTR
Курс PLTA за сегодня изменился на 3.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.87, а максимальная — 20.60.
Следите за динамикой ProShares Ultra PLTR. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PLTA сегодня?
ProShares Ultra PLTR (PLTA) сегодня оценивается на уровне 19.71. Инструмент торгуется в пределах 18.87 - 20.60, вчерашнее закрытие составило 18.99, а торговый объем достиг 136. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra PLTR?
ProShares Ultra PLTR в настоящее время оценивается в 19.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.72% и USD. Отслеживайте движения PLTA на графике в реальном времени.
Как купить акции PLTA?
Вы можете купить акции ProShares Ultra PLTR (PLTA) по текущей цене 19.71. Ордера обычно размещаются около 19.71 или 20.01, тогда как 136 и 4.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PLTA?
Инвестирование в ProShares Ultra PLTR предполагает учет годового диапазона 8.13 - 41.93 и текущей цены 19.71. Многие сравнивают 82.33% и 19.82% перед размещением ордеров на 19.71 или 20.01. Изучайте ежедневные изменения цены PLTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra PLTR?
Самая высокая цена ProShares Ultra PLTR (PLTA) за последний год составила 41.93. Акции заметно колебались в пределах 8.13 - 41.93, сравнение с 18.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra PLTR на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra PLTR?
Самая низкая цена ProShares Ultra PLTR (PLTA) за год составила 8.13. Сравнение с текущими 19.71 и 8.13 - 41.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PLTA?
В прошлом ProShares Ultra PLTR проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.99 и -28.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.99
- Open
- 18.87
- Bid
- 19.71
- Ask
- 20.01
- Low
- 18.87
- High
- 20.60
- Объем
- 136
- Дневное изменение
- 3.79%
- Месячное изменение
- 82.33%
- 6-месячное изменение
- 19.82%
- Годовое изменение
- -28.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%