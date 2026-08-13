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PLTA: ProShares Ultra PLTR

19.64 USD 0.07 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLTA汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点19.11和高点20.00进行交易。

关注ProShares Ultra PLTR动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLTA股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra PLTR股票今天的定价为19.64。它在19.11 - 20.00范围内交易，昨天的收盘价为19.71，交易量达到53。PLTA的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra PLTR股票是否支付股息？

ProShares Ultra PLTR目前的价值为19.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.97%和USD。实时查看图表以跟踪PLTA走势。

如何购买PLTA股票？

您可以以19.64的当前价格购买ProShares Ultra PLTR股票。订单通常设置在19.64或19.94附近，而53和1.13%显示市场活动。立即关注PLTA的实时图表更新。

如何投资PLTA股票？

投资ProShares Ultra PLTR需要考虑年度范围8.13 - 41.93和当前价格19.64。许多人在以19.64或19.94下订单之前，会比较81.68%和。实时查看PLTA价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra PLTR股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra PLTR的最高价格是41.93。在8.13 - 41.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra PLTR的绩效。

ProShares Ultra PLTR股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra PLTR（PLTA）的最低价格为8.13。将其与当前的19.64和8.13 - 41.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLTA股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra PLTR历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.71和-28.97%中可见。

日范围
19.11 20.00
年范围
8.13 41.93
前一天收盘价
19.71
开盘价
19.42
卖价
19.64
买价
19.94
最低价
19.11
最高价
20.00
交易量
53
日变化
-0.36%
月变化
81.68%
6个月变化
19.39%
年变化
-28.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%