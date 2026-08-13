PLTA: ProShares Ultra PLTR
今日PLTA汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点19.11和高点20.00进行交易。
关注ProShares Ultra PLTR动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PLTA股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra PLTR股票今天的定价为19.64。它在19.11 - 20.00范围内交易，昨天的收盘价为19.71，交易量达到53。PLTA的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra PLTR股票是否支付股息？
ProShares Ultra PLTR目前的价值为19.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.97%和USD。实时查看图表以跟踪PLTA走势。
如何购买PLTA股票？
您可以以19.64的当前价格购买ProShares Ultra PLTR股票。订单通常设置在19.64或19.94附近，而53和1.13%显示市场活动。立即关注PLTA的实时图表更新。
如何投资PLTA股票？
投资ProShares Ultra PLTR需要考虑年度范围8.13 - 41.93和当前价格19.64。许多人在以19.64或19.94下订单之前，会比较81.68%和。实时查看PLTA价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra PLTR股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra PLTR的最高价格是41.93。在8.13 - 41.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra PLTR的绩效。
ProShares Ultra PLTR股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra PLTR（PLTA）的最低价格为8.13。将其与当前的19.64和8.13 - 41.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLTA股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra PLTR历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.71和-28.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.71
- 开盘价
- 19.42
- 卖价
- 19.64
- 买价
- 19.94
- 最低价
- 19.11
- 最高价
- 20.00
- 交易量
- 53
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 81.68%
- 6个月变化
- 19.39%
- 年变化
- -28.97%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%