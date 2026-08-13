PLTA股票今天的价格是多少？ ProShares Ultra PLTR股票今天的定价为19.64。它在19.11 - 20.00范围内交易，昨天的收盘价为19.71，交易量达到53。PLTA的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra PLTR股票是否支付股息？ ProShares Ultra PLTR目前的价值为19.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.97%和USD。实时查看图表以跟踪PLTA走势。

如何购买PLTA股票？ 您可以以19.64的当前价格购买ProShares Ultra PLTR股票。订单通常设置在19.64或19.94附近，而53和1.13%显示市场活动。立即关注PLTA的实时图表更新。

如何投资PLTA股票？ 投资ProShares Ultra PLTR需要考虑年度范围8.13 - 41.93和当前价格19.64。许多人在以19.64或19.94下订单之前，会比较81.68%和。实时查看PLTA价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra PLTR股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Ultra PLTR的最高价格是41.93。在8.13 - 41.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra PLTR的绩效。

ProShares Ultra PLTR股票的最低价格是多少？ ProShares Ultra PLTR（PLTA）的最低价格为8.13。将其与当前的19.64和8.13 - 41.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。