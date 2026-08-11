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PLGI: PL Growth and Income ETF

25.54 USD 0.13 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PLGI за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 25.54.

Следите за динамикой PL Growth and Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PLGI сегодня?

PL Growth and Income ETF (PLGI) сегодня оценивается на уровне 25.54. Инструмент торгуется в пределах 25.54 - 25.54, вчерашнее закрытие составило 25.41, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLGI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PL Growth and Income ETF?

PL Growth and Income ETF в настоящее время оценивается в 25.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения PLGI на графике в реальном времени.

Как купить акции PLGI?

Вы можете купить акции PL Growth and Income ETF (PLGI) по текущей цене 25.54. Ордера обычно размещаются около 25.54 или 25.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLGI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PLGI?

Инвестирование в PL Growth and Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.80 - 25.69 и текущей цены 25.54. Многие сравнивают 1.43% и 1.25% перед размещением ордеров на 25.54 или 25.84. Изучайте ежедневные изменения цены PLGI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PL Growth and Income ETF?

Самая высокая цена PL Growth and Income ETF (PLGI) за последний год составила 25.69. Акции заметно колебались в пределах 23.80 - 25.69, сравнение с 25.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PL Growth and Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PL Growth and Income ETF?

Самая низкая цена PL Growth and Income ETF (PLGI) за год составила 23.80. Сравнение с текущими 25.54 и 23.80 - 25.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLGI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PLGI?

В прошлом PL Growth and Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.41 и 0.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.54 25.54
Годовой диапазон
23.80 25.69
Предыдущее закрытие
25.41
Open
25.54
Bid
25.54
Ask
25.84
Low
25.54
High
25.54
Объем
1
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
1.43%
6-месячное изменение
1.25%
Годовое изменение
0.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%