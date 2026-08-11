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PLGI: PL Growth and Income ETF
Курс PLGI за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 25.54.
Следите за динамикой PL Growth and Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PLGI сегодня?
PL Growth and Income ETF (PLGI) сегодня оценивается на уровне 25.54. Инструмент торгуется в пределах 25.54 - 25.54, вчерашнее закрытие составило 25.41, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLGI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PL Growth and Income ETF?
PL Growth and Income ETF в настоящее время оценивается в 25.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения PLGI на графике в реальном времени.
Как купить акции PLGI?
Вы можете купить акции PL Growth and Income ETF (PLGI) по текущей цене 25.54. Ордера обычно размещаются около 25.54 или 25.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLGI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PLGI?
Инвестирование в PL Growth and Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.80 - 25.69 и текущей цены 25.54. Многие сравнивают 1.43% и 1.25% перед размещением ордеров на 25.54 или 25.84. Изучайте ежедневные изменения цены PLGI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PL Growth and Income ETF?
Самая высокая цена PL Growth and Income ETF (PLGI) за последний год составила 25.69. Акции заметно колебались в пределах 23.80 - 25.69, сравнение с 25.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PL Growth and Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PL Growth and Income ETF?
Самая низкая цена PL Growth and Income ETF (PLGI) за год составила 23.80. Сравнение с текущими 25.54 и 23.80 - 25.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLGI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PLGI?
В прошлом PL Growth and Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.41 и 0.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.41
- Open
- 25.54
- Bid
- 25.54
- Ask
- 25.84
- Low
- 25.54
- High
- 25.54
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 1.43%
- 6-месячное изменение
- 1.25%
- Годовое изменение
- 0.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%