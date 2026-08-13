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PLGI: PL Growth and Income ETF

25.54 USD 0.13 (0.51%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLGI汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点25.54和高点25.54进行交易。

关注PL Growth and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLGI股票今天的价格是多少？

PL Growth and Income ETF股票今天的定价为25.54。它在25.54 - 25.54范围内交易，昨天的收盘价为25.41，交易量达到1。PLGI的实时价格图表显示了这些更新。

PL Growth and Income ETF股票是否支付股息？

PL Growth and Income ETF目前的价值为25.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.91%和USD。实时查看图表以跟踪PLGI走势。

如何购买PLGI股票？

您可以以25.54的当前价格购买PL Growth and Income ETF股票。订单通常设置在25.54或25.84附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PLGI的实时图表更新。

如何投资PLGI股票？

投资PL Growth and Income ETF需要考虑年度范围23.80 - 25.69和当前价格25.54。许多人在以25.54或25.84下订单之前，会比较1.43%和。实时查看PLGI价格图表，了解每日变化。

PL Growth and Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PL Growth and Income ETF的最高价格是25.69。在23.80 - 25.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PL Growth and Income ETF的绩效。

PL Growth and Income ETF股票的最低价格是多少？

PL Growth and Income ETF（PLGI）的最低价格为23.80。将其与当前的25.54和23.80 - 25.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLGI股票是什么时候拆分的？

PL Growth and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.41和0.91%中可见。

日范围
25.54 25.54
年范围
23.80 25.69
前一天收盘价
25.41
开盘价
25.54
卖价
25.54
买价
25.84
最低价
25.54
最高价
25.54
交易量
1
日变化
0.51%
月变化
1.43%
6个月变化
1.25%
年变化
0.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%