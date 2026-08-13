PLGI: PL Growth and Income ETF
今日PLGI汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点25.54和高点25.54进行交易。
关注PL Growth and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PLGI股票今天的价格是多少？
PL Growth and Income ETF股票今天的定价为25.54。它在25.54 - 25.54范围内交易，昨天的收盘价为25.41，交易量达到1。PLGI的实时价格图表显示了这些更新。
PL Growth and Income ETF股票是否支付股息？
PL Growth and Income ETF目前的价值为25.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.91%和USD。实时查看图表以跟踪PLGI走势。
如何购买PLGI股票？
您可以以25.54的当前价格购买PL Growth and Income ETF股票。订单通常设置在25.54或25.84附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PLGI的实时图表更新。
如何投资PLGI股票？
投资PL Growth and Income ETF需要考虑年度范围23.80 - 25.69和当前价格25.54。许多人在以25.54或25.84下订单之前，会比较1.43%和。实时查看PLGI价格图表，了解每日变化。
PL Growth and Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PL Growth and Income ETF的最高价格是25.69。在23.80 - 25.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PL Growth and Income ETF的绩效。
PL Growth and Income ETF股票的最低价格是多少？
PL Growth and Income ETF（PLGI）的最低价格为23.80。将其与当前的25.54和23.80 - 25.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLGI股票是什么时候拆分的？
PL Growth and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.41和0.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.41
- 开盘价
- 25.54
- 卖价
- 25.54
- 买价
- 25.84
- 最低价
- 25.54
- 最高价
- 25.54
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 1.43%
- 6个月变化
- 1.25%
- 年变化
- 0.91%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%