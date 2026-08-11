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PLBL: Polibeli Group Ltd

5.90 USD 0.20 (3.51%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PLBL за сегодня изменился на 3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.74, а максимальная — 6.15.

Следите за динамикой Polibeli Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PLBL сегодня?

Polibeli Group Ltd (PLBL) сегодня оценивается на уровне 5.90. Инструмент торгуется в пределах 5.74 - 6.15, вчерашнее закрытие составило 5.70, а торговый объем достиг 765. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLBL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Polibeli Group Ltd?

Polibeli Group Ltd в настоящее время оценивается в 5.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -41.29% и USD. Отслеживайте движения PLBL на графике в реальном времени.

Как купить акции PLBL?

Вы можете купить акции Polibeli Group Ltd (PLBL) по текущей цене 5.90. Ордера обычно размещаются около 5.90 или 6.20, тогда как 765 и 2.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLBL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PLBL?

Инвестирование в Polibeli Group Ltd предполагает учет годового диапазона 5.10 - 11.75 и текущей цены 5.90. Многие сравнивают 6.12% и -23.58% перед размещением ордеров на 5.90 или 6.20. Изучайте ежедневные изменения цены PLBL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Polibeli Group Ltd?

Самая высокая цена Polibeli Group Ltd (PLBL) за последний год составила 11.75. Акции заметно колебались в пределах 5.10 - 11.75, сравнение с 5.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Polibeli Group Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Polibeli Group Ltd?

Самая низкая цена Polibeli Group Ltd (PLBL) за год составила 5.10. Сравнение с текущими 5.90 и 5.10 - 11.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLBL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PLBL?

В прошлом Polibeli Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.70 и -41.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.74 6.15
Годовой диапазон
5.10 11.75
Предыдущее закрытие
5.70
Open
5.74
Bid
5.90
Ask
6.20
Low
5.74
High
6.15
Объем
765
Дневное изменение
3.51%
Месячное изменение
6.12%
6-месячное изменение
-23.58%
Годовое изменение
-41.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%