- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PLBL: Polibeli Group Ltd
Курс PLBL за сегодня изменился на 3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.74, а максимальная — 6.15.
Следите за динамикой Polibeli Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PLBL сегодня?
Polibeli Group Ltd (PLBL) сегодня оценивается на уровне 5.90. Инструмент торгуется в пределах 5.74 - 6.15, вчерашнее закрытие составило 5.70, а торговый объем достиг 765. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLBL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Polibeli Group Ltd?
Polibeli Group Ltd в настоящее время оценивается в 5.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -41.29% и USD. Отслеживайте движения PLBL на графике в реальном времени.
Как купить акции PLBL?
Вы можете купить акции Polibeli Group Ltd (PLBL) по текущей цене 5.90. Ордера обычно размещаются около 5.90 или 6.20, тогда как 765 и 2.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLBL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PLBL?
Инвестирование в Polibeli Group Ltd предполагает учет годового диапазона 5.10 - 11.75 и текущей цены 5.90. Многие сравнивают 6.12% и -23.58% перед размещением ордеров на 5.90 или 6.20. Изучайте ежедневные изменения цены PLBL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Polibeli Group Ltd?
Самая высокая цена Polibeli Group Ltd (PLBL) за последний год составила 11.75. Акции заметно колебались в пределах 5.10 - 11.75, сравнение с 5.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Polibeli Group Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Polibeli Group Ltd?
Самая низкая цена Polibeli Group Ltd (PLBL) за год составила 5.10. Сравнение с текущими 5.90 и 5.10 - 11.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLBL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PLBL?
В прошлом Polibeli Group Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.70 и -41.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.70
- Open
- 5.74
- Bid
- 5.90
- Ask
- 6.20
- Low
- 5.74
- High
- 6.15
- Объем
- 765
- Дневное изменение
- 3.51%
- Месячное изменение
- 6.12%
- 6-месячное изменение
- -23.58%
- Годовое изменение
- -41.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%