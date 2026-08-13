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PLBL: Polibeli Group Ltd

5.85 USD 0.05 (0.85%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLBL汇率已更改-0.85%。当日，交易品种以低点5.56和高点5.98进行交易。

关注Polibeli Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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常见问题解答

PLBL股票今天的价格是多少？

Polibeli Group Ltd股票今天的定价为5.85。它在5.56 - 5.98范围内交易，昨天的收盘价为5.90，交易量达到195。PLBL的实时价格图表显示了这些更新。

Polibeli Group Ltd股票是否支付股息？

Polibeli Group Ltd目前的价值为5.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-41.79%和USD。实时查看图表以跟踪PLBL走势。

如何购买PLBL股票？

您可以以5.85的当前价格购买Polibeli Group Ltd股票。订单通常设置在5.85或6.15附近，而195和-0.68%显示市场活动。立即关注PLBL的实时图表更新。

如何投资PLBL股票？

投资Polibeli Group Ltd需要考虑年度范围5.10 - 11.75和当前价格5.85。许多人在以5.85或6.15下订单之前，会比较5.22%和。实时查看PLBL价格图表，了解每日变化。

Polibeli Group Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Polibeli Group Ltd的最高价格是11.75。在5.10 - 11.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Polibeli Group Ltd的绩效。

Polibeli Group Ltd股票的最低价格是多少？

Polibeli Group Ltd（PLBL）的最低价格为5.10。将其与当前的5.85和5.10 - 11.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLBL股票是什么时候拆分的？

Polibeli Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.90和-41.79%中可见。

日范围
5.56 5.98
年范围
5.10 11.75
前一天收盘价
5.90
开盘价
5.89
卖价
5.85
买价
6.15
最低价
5.56
最高价
5.98
交易量
195
日变化
-0.85%
月变化
5.22%
6个月变化
-24.22%
年变化
-41.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%