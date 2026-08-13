PLBL: Polibeli Group Ltd
今日PLBL汇率已更改-0.85%。当日，交易品种以低点5.56和高点5.98进行交易。
关注Polibeli Group Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
PLBL股票今天的价格是多少？
Polibeli Group Ltd股票今天的定价为5.85。它在5.56 - 5.98范围内交易，昨天的收盘价为5.90，交易量达到195。PLBL的实时价格图表显示了这些更新。
Polibeli Group Ltd股票是否支付股息？
Polibeli Group Ltd目前的价值为5.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-41.79%和USD。实时查看图表以跟踪PLBL走势。
如何购买PLBL股票？
您可以以5.85的当前价格购买Polibeli Group Ltd股票。订单通常设置在5.85或6.15附近，而195和-0.68%显示市场活动。立即关注PLBL的实时图表更新。
如何投资PLBL股票？
投资Polibeli Group Ltd需要考虑年度范围5.10 - 11.75和当前价格5.85。许多人在以5.85或6.15下订单之前，会比较5.22%和。实时查看PLBL价格图表，了解每日变化。
Polibeli Group Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Polibeli Group Ltd的最高价格是11.75。在5.10 - 11.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Polibeli Group Ltd的绩效。
Polibeli Group Ltd股票的最低价格是多少？
Polibeli Group Ltd（PLBL）的最低价格为5.10。将其与当前的5.85和5.10 - 11.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLBL股票是什么时候拆分的？
Polibeli Group Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.90和-41.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.90
- 开盘价
- 5.89
- 卖价
- 5.85
- 买价
- 6.15
- 最低价
- 5.56
- 最高价
- 5.98
- 交易量
- 195
- 日变化
- -0.85%
- 月变化
- 5.22%
- 6个月变化
- -24.22%
- 年变化
- -41.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%