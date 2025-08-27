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PKW: Invesco BuyBack Achievers ETF
Курс PKW за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 148.82, а максимальная — 149.91.
Следите за динамикой Invesco BuyBack Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PKW сегодня?
Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) сегодня оценивается на уровне 149.76. Инструмент торгуется в пределах 148.82 - 149.91, вчерашнее закрытие составило 149.40, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PKW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco BuyBack Achievers ETF?
Invesco BuyBack Achievers ETF в настоящее время оценивается в 149.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.15% и USD. Отслеживайте движения PKW на графике в реальном времени.
Как купить акции PKW?
Вы можете купить акции Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) по текущей цене 149.76. Ордера обычно размещаются около 149.76 или 150.06, тогда как 41 и 0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PKW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PKW?
Инвестирование в Invesco BuyBack Achievers ETF предполагает учет годового диапазона 125.47 - 150.75 и текущей цены 149.76. Многие сравнивают 1.22% и 9.98% перед размещением ордеров на 149.76 или 150.06. Изучайте ежедневные изменения цены PKW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco BuyBack Achievers ETF?
Самая высокая цена Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) за последний год составила 150.75. Акции заметно колебались в пределах 125.47 - 150.75, сравнение с 149.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco BuyBack Achievers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco BuyBack Achievers ETF?
Самая низкая цена Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) за год составила 125.47. Сравнение с текущими 149.76 и 125.47 - 150.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PKW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PKW?
В прошлом Invesco BuyBack Achievers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 149.40 и 15.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 149.40
- Open
- 148.82
- Bid
- 149.76
- Ask
- 150.06
- Low
- 148.82
- High
- 149.91
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 9.98%
- Годовое изменение
- 15.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%