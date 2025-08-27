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PKW: Invesco BuyBack Achievers ETF

149.76 USD 0.36 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PKW за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 148.82, а максимальная — 149.91.

Следите за динамикой Invesco BuyBack Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PKW сегодня?

Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) сегодня оценивается на уровне 149.76. Инструмент торгуется в пределах 148.82 - 149.91, вчерашнее закрытие составило 149.40, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PKW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco BuyBack Achievers ETF?

Invesco BuyBack Achievers ETF в настоящее время оценивается в 149.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.15% и USD. Отслеживайте движения PKW на графике в реальном времени.

Как купить акции PKW?

Вы можете купить акции Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) по текущей цене 149.76. Ордера обычно размещаются около 149.76 или 150.06, тогда как 41 и 0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PKW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PKW?

Инвестирование в Invesco BuyBack Achievers ETF предполагает учет годового диапазона 125.47 - 150.75 и текущей цены 149.76. Многие сравнивают 1.22% и 9.98% перед размещением ордеров на 149.76 или 150.06. Изучайте ежедневные изменения цены PKW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco BuyBack Achievers ETF?

Самая высокая цена Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) за последний год составила 150.75. Акции заметно колебались в пределах 125.47 - 150.75, сравнение с 149.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco BuyBack Achievers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco BuyBack Achievers ETF?

Самая низкая цена Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW) за год составила 125.47. Сравнение с текущими 149.76 и 125.47 - 150.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PKW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PKW?

В прошлом Invesco BuyBack Achievers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 149.40 и 15.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
148.82 149.91
Годовой диапазон
125.47 150.75
Предыдущее закрытие
149.40
Open
148.82
Bid
149.76
Ask
150.06
Low
148.82
High
149.91
Объем
41
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
9.98%
Годовое изменение
15.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%