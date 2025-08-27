PKW: 景顺 回购分红 ETF
今日PKW汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点150.06和高点150.52进行交易。
关注景顺 回购分红 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PKW股票今天的价格是多少？
景顺 回购分红 ETF股票今天的定价为150.25。它在150.06 - 150.52范围内交易，昨天的收盘价为149.76，交易量达到24。PKW的实时价格图表显示了这些更新。
景顺 回购分红 ETF股票是否支付股息？
景顺 回购分红 ETF目前的价值为150.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.52%和USD。实时查看图表以跟踪PKW走势。
如何购买PKW股票？
您可以以150.25的当前价格购买景顺 回购分红 ETF股票。订单通常设置在150.25或150.55附近，而24和0.13%显示市场活动。立即关注PKW的实时图表更新。
如何投资PKW股票？
投资景顺 回购分红 ETF需要考虑年度范围125.47 - 150.75和当前价格150.25。许多人在以150.25或150.55下订单之前，会比较1.55%和。实时查看PKW价格图表，了解每日变化。
景顺 回购分红 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，景顺 回购分红 ETF的最高价格是150.75。在125.47 - 150.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 回购分红 ETF的绩效。
景顺 回购分红 ETF股票的最低价格是多少？
景顺 回购分红 ETF（PKW）的最低价格为125.47。将其与当前的150.25和125.47 - 150.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PKW股票是什么时候拆分的？
景顺 回购分红 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、149.76和15.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 149.76
- 开盘价
- 150.06
- 卖价
- 150.25
- 买价
- 150.55
- 最低价
- 150.06
- 最高价
- 150.52
- 交易量
- 24
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 1.55%
- 6个月变化
- 10.34%
- 年变化
- 15.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%