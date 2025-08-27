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PKW: 景顺 回购分红 ETF

150.25 USD 0.49 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PKW汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点150.06和高点150.52进行交易。

关注景顺 回购分红 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PKW新闻

常见问题解答

PKW股票今天的价格是多少？

景顺 回购分红 ETF股票今天的定价为150.25。它在150.06 - 150.52范围内交易，昨天的收盘价为149.76，交易量达到24。PKW的实时价格图表显示了这些更新。

景顺 回购分红 ETF股票是否支付股息？

景顺 回购分红 ETF目前的价值为150.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.52%和USD。实时查看图表以跟踪PKW走势。

如何购买PKW股票？

您可以以150.25的当前价格购买景顺 回购分红 ETF股票。订单通常设置在150.25或150.55附近，而24和0.13%显示市场活动。立即关注PKW的实时图表更新。

如何投资PKW股票？

投资景顺 回购分红 ETF需要考虑年度范围125.47 - 150.75和当前价格150.25。许多人在以150.25或150.55下订单之前，会比较1.55%和。实时查看PKW价格图表，了解每日变化。

景顺 回购分红 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，景顺 回购分红 ETF的最高价格是150.75。在125.47 - 150.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 回购分红 ETF的绩效。

景顺 回购分红 ETF股票的最低价格是多少？

景顺 回购分红 ETF（PKW）的最低价格为125.47。将其与当前的150.25和125.47 - 150.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PKW股票是什么时候拆分的？

景顺 回购分红 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、149.76和15.52%中可见。

日范围
150.06 150.52
年范围
125.47 150.75
前一天收盘价
149.76
开盘价
150.06
卖价
150.25
买价
150.55
最低价
150.06
最高价
150.52
交易量
24
日变化
0.33%
月变化
1.55%
6个月变化
10.34%
年变化
15.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%