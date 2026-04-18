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PJUN: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

44.11 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PJUN за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.96, а максимальная — 44.19.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PJUN сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) сегодня оценивается на уровне 44.11. Инструмент торгуется в пределах 43.96 - 44.19, вчерашнее закрытие составило 44.08, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 44.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.29% и USD. Отслеживайте движения PJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции PJUN?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) по текущей цене 44.11. Ордера обычно размещаются около 44.11 или 44.41, тогда как 23 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PJUN?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 39.74 - 47.56 и текущей цены 44.11. Многие сравнивают 1.71% и 4.38% перед размещением ордеров на 44.11 или 44.41. Изучайте ежедневные изменения цены PJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) за последний год составила 47.56. Акции заметно колебались в пределах 39.74 - 47.56, сравнение с 44.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) за год составила 39.74. Сравнение с текущими 44.11 и 39.74 - 47.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PJUN?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.08 и 9.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.96 44.19
Годовой диапазон
39.74 47.56
Предыдущее закрытие
44.08
Open
44.15
Bid
44.11
Ask
44.41
Low
43.96
High
44.19
Объем
23
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
1.71%
6-месячное изменение
4.38%
Годовое изменение
9.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%