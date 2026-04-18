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PJUN: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
Курс PJUN за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.96, а максимальная — 44.19.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PJUN сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) сегодня оценивается на уровне 44.11. Инструмент торгуется в пределах 43.96 - 44.19, вчерашнее закрытие составило 44.08, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 44.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.29% и USD. Отслеживайте движения PJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции PJUN?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) по текущей цене 44.11. Ордера обычно размещаются около 44.11 или 44.41, тогда как 23 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PJUN?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 39.74 - 47.56 и текущей цены 44.11. Многие сравнивают 1.71% и 4.38% перед размещением ордеров на 44.11 или 44.41. Изучайте ежедневные изменения цены PJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) за последний год составила 47.56. Акции заметно колебались в пределах 39.74 - 47.56, сравнение с 44.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) за год составила 39.74. Сравнение с текущими 44.11 и 39.74 - 47.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PJUN?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.08 и 9.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.08
- Open
- 44.15
- Bid
- 44.11
- Ask
- 44.41
- Low
- 43.96
- High
- 44.19
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- 4.38%
- Годовое изменение
- 9.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%