Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) сегодня оценивается на уровне 44.11. Инструмент торгуется в пределах 43.96 - 44.19, вчерашнее закрытие составило 44.08, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PJUN в реальном времени.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 44.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.29% и USD. Отслеживайте движения PJUN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) по текущей цене 44.11. Ордера обычно размещаются около 44.11 или 44.41, тогда как 23 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PJUN на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 39.74 - 47.56 и текущей цены 44.11. Многие сравнивают 1.71% и 4.38% перед размещением ордеров на 44.11 или 44.41. Изучайте ежедневные изменения цены PJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) за последний год составила 47.56. Акции заметно колебались в пределах 39.74 - 47.56, сравнение с 44.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June на графике в реальном времени.