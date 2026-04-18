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PJUN: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

44.03 USD 0.08 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PJUN汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点44.03和高点44.13进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PJUN新闻

常见问题解答

PJUN股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June股票今天的定价为44.03。它在44.03 - 44.13范围内交易，昨天的收盘价为44.11，交易量达到19。PJUN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June目前的价值为44.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.09%和USD。实时查看图表以跟踪PJUN走势。

如何购买PJUN股票？

您可以以44.03的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June股票。订单通常设置在44.03或44.33附近，而19和-0.14%显示市场活动。立即关注PJUN的实时图表更新。

如何投资PJUN股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June需要考虑年度范围39.74 - 47.56和当前价格44.03。许多人在以44.03或44.33下订单之前，会比较1.52%和。实时查看PJUN价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June的最高价格是47.56。在39.74 - 47.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June（PJUN）的最低价格为39.74。将其与当前的44.03和39.74 - 47.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PJUN股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.11和9.09%中可见。

日范围
44.03 44.13
年范围
39.74 47.56
前一天收盘价
44.11
开盘价
44.09
卖价
44.03
买价
44.33
最低价
44.03
最高价
44.13
交易量
19
日变化
-0.18%
月变化
1.52%
6个月变化
4.19%
年变化
9.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%