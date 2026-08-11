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PJUL: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
Курс PJUL за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.68, а максимальная — 49.82.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PJUL сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) сегодня оценивается на уровне 49.74. Инструмент торгуется в пределах 49.68 - 49.82, вчерашнее закрытие составило 49.72, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 49.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.33% и USD. Отслеживайте движения PJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции PJUL?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) по текущей цене 49.74. Ордера обычно размещаются около 49.74 или 50.04, тогда как 53 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PJUL?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 44.28 - 49.88 и текущей цены 49.74. Многие сравнивают 1.18% и 6.37% перед размещением ордеров на 49.74 или 50.04. Изучайте ежедневные изменения цены PJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) за последний год составила 49.88. Акции заметно колебались в пределах 44.28 - 49.88, сравнение с 49.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) за год составила 44.28. Сравнение с текущими 49.74 и 44.28 - 49.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PJUL?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.72 и 12.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.72
- Open
- 49.80
- Bid
- 49.74
- Ask
- 50.04
- Low
- 49.68
- High
- 49.82
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 6.37%
- Годовое изменение
- 12.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%