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PJUL: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

49.74 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PJUL за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.68, а максимальная — 49.82.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PJUL сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) сегодня оценивается на уровне 49.74. Инструмент торгуется в пределах 49.68 - 49.82, вчерашнее закрытие составило 49.72, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 49.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.33% и USD. Отслеживайте движения PJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции PJUL?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) по текущей цене 49.74. Ордера обычно размещаются около 49.74 или 50.04, тогда как 53 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PJUL?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 44.28 - 49.88 и текущей цены 49.74. Многие сравнивают 1.18% и 6.37% перед размещением ордеров на 49.74 или 50.04. Изучайте ежедневные изменения цены PJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) за последний год составила 49.88. Акции заметно колебались в пределах 44.28 - 49.88, сравнение с 49.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) за год составила 44.28. Сравнение с текущими 49.74 и 44.28 - 49.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PJUL?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.72 и 12.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.68 49.82
Годовой диапазон
44.28 49.88
Предыдущее закрытие
49.72
Open
49.80
Bid
49.74
Ask
50.04
Low
49.68
High
49.82
Объем
53
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
6.37%
Годовое изменение
12.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%