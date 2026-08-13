PJUL: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
今日PJUL汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点49.62和高点49.82进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PJUL股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票今天的定价为49.72。它在49.62 - 49.82范围内交易，昨天的收盘价为49.74，交易量达到57。PJUL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July目前的价值为49.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.29%和USD。实时查看图表以跟踪PJUL走势。
如何购买PJUL股票？
您可以以49.72的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票。订单通常设置在49.72或50.02附近，而57和-0.20%显示市场活动。立即关注PJUL的实时图表更新。
如何投资PJUL股票？
投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July需要考虑年度范围44.28 - 49.88和当前价格49.72。许多人在以49.72或50.02下订单之前，会比较1.14%和。实时查看PJUL价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July的最高价格是49.88。在44.28 - 49.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July的绩效。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July（PJUL）的最低价格为44.28。将其与当前的49.72和44.28 - 49.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PJUL股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.74和12.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.74
- 开盘价
- 49.82
- 卖价
- 49.72
- 买价
- 50.02
- 最低价
- 49.62
- 最高价
- 49.82
- 交易量
- 57
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 1.14%
- 6个月变化
- 6.33%
- 年变化
- 12.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%