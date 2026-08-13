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PJUL: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

49.72 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PJUL汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点49.62和高点49.82进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

PJUL股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票今天的定价为49.72。它在49.62 - 49.82范围内交易，昨天的收盘价为49.74，交易量达到57。PJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July目前的价值为49.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.29%和USD。实时查看图表以跟踪PJUL走势。

如何购买PJUL股票？

您可以以49.72的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票。订单通常设置在49.72或50.02附近，而57和-0.20%显示市场活动。立即关注PJUL的实时图表更新。

如何投资PJUL股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July需要考虑年度范围44.28 - 49.88和当前价格49.72。许多人在以49.72或50.02下订单之前，会比较1.14%和。实时查看PJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July的最高价格是49.88。在44.28 - 49.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July（PJUL）的最低价格为44.28。将其与当前的49.72和44.28 - 49.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PJUL股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.74和12.29%中可见。

日范围
49.62 49.82
年范围
44.28 49.88
前一天收盘价
49.74
开盘价
49.82
卖价
49.72
买价
50.02
最低价
49.62
最高价
49.82
交易量
57
日变化
-0.04%
月变化
1.14%
6个月变化
6.33%
年变化
12.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%