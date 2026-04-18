Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) сегодня оценивается на уровне 50.40. Инструмент торгуется в пределах 50.38 - 50.49, вчерашнее закрытие составило 50.40, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PJAN в реальном времени.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 50.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.05% и USD. Отслеживайте движения PJAN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) по текущей цене 50.40. Ордера обычно размещаются около 50.40 или 50.70, тогда как 50 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PJAN на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 44.80 - 50.49 и текущей цены 50.40. Многие сравнивают 0.84% и 7.05% перед размещением ордеров на 50.40 или 50.70. Изучайте ежедневные изменения цены PJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) за последний год составила 50.49. Акции заметно колебались в пределах 44.80 - 50.49, сравнение с 50.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January на графике в реальном времени.