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PJAN: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

50.40 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PJAN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.38, а максимальная — 50.49.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PJAN сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) сегодня оценивается на уровне 50.40. Инструмент торгуется в пределах 50.38 - 50.49, вчерашнее закрытие составило 50.40, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 50.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.05% и USD. Отслеживайте движения PJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции PJAN?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) по текущей цене 50.40. Ордера обычно размещаются около 50.40 или 50.70, тогда как 50 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PJAN?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 44.80 - 50.49 и текущей цены 50.40. Многие сравнивают 0.84% и 7.05% перед размещением ордеров на 50.40 или 50.70. Изучайте ежедневные изменения цены PJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) за последний год составила 50.49. Акции заметно колебались в пределах 44.80 - 50.49, сравнение с 50.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) за год составила 44.80. Сравнение с текущими 50.40 и 44.80 - 50.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PJAN?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.40 и 12.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.38 50.49
Годовой диапазон
44.80 50.49
Предыдущее закрытие
50.40
Open
50.49
Bid
50.40
Ask
50.70
Low
50.38
High
50.49
Объем
50
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
7.05%
Годовое изменение
12.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%