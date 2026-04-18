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PJAN: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
Курс PJAN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.38, а максимальная — 50.49.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PJAN сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) сегодня оценивается на уровне 50.40. Инструмент торгуется в пределах 50.38 - 50.49, вчерашнее закрытие составило 50.40, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 50.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.05% и USD. Отслеживайте движения PJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции PJAN?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) по текущей цене 50.40. Ордера обычно размещаются около 50.40 или 50.70, тогда как 50 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PJAN?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 44.80 - 50.49 и текущей цены 50.40. Многие сравнивают 0.84% и 7.05% перед размещением ордеров на 50.40 или 50.70. Изучайте ежедневные изменения цены PJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) за последний год составила 50.49. Акции заметно колебались в пределах 44.80 - 50.49, сравнение с 50.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) за год составила 44.80. Сравнение с текущими 50.40 и 44.80 - 50.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PJAN?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.40 и 12.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.40
- Open
- 50.49
- Bid
- 50.40
- Ask
- 50.70
- Low
- 50.38
- High
- 50.49
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 7.05%
- Годовое изменение
- 12.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%