PJAN: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
今日PJAN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.35和高点50.48进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PJAN股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票今天的定价为50.40。它在50.35 - 50.48范围内交易，昨天的收盘价为50.40，交易量达到107。PJAN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January目前的价值为50.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.05%和USD。实时查看图表以跟踪PJAN走势。
如何购买PJAN股票？
您可以以50.40的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票。订单通常设置在50.40或50.70附近，而107和0.02%显示市场活动。立即关注PJAN的实时图表更新。
如何投资PJAN股票？
投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January需要考虑年度范围44.80 - 50.49和当前价格50.40。许多人在以50.40或50.70下订单之前，会比较0.84%和。实时查看PJAN价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January的最高价格是50.49。在44.80 - 50.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January的绩效。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January（PJAN）的最低价格为44.80。将其与当前的50.40和44.80 - 50.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PJAN股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.40和12.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.40
- 开盘价
- 50.39
- 卖价
- 50.40
- 买价
- 50.70
- 最低价
- 50.35
- 最高价
- 50.48
- 交易量
- 107
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- 7.05%
- 年变化
- 12.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%