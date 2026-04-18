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PJAN: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

50.40 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PJAN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.35和高点50.48进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PJAN新闻

常见问题解答

PJAN股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票今天的定价为50.40。它在50.35 - 50.48范围内交易，昨天的收盘价为50.40，交易量达到107。PJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January目前的价值为50.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.05%和USD。实时查看图表以跟踪PJAN走势。

如何购买PJAN股票？

您可以以50.40的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票。订单通常设置在50.40或50.70附近，而107和0.02%显示市场活动。立即关注PJAN的实时图表更新。

如何投资PJAN股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January需要考虑年度范围44.80 - 50.49和当前价格50.40。许多人在以50.40或50.70下订单之前，会比较0.84%和。实时查看PJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January的最高价格是50.49。在44.80 - 50.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January（PJAN）的最低价格为44.80。将其与当前的50.40和44.80 - 50.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.40和12.05%中可见。

日范围
50.35 50.48
年范围
44.80 50.49
前一天收盘价
50.40
开盘价
50.39
卖价
50.40
买价
50.70
最低价
50.35
最高价
50.48
交易量
107
日变化
0.00%
月变化
0.84%
6个月变化
7.05%
年变化
12.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%