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PILL: Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
Курс PILL за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.20, а максимальная — 20.91.
Следите за динамикой Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PILL сегодня?
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) сегодня оценивается на уровне 20.60. Инструмент торгуется в пределах 20.20 - 20.91, вчерашнее закрытие составило 20.81, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PILL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares?
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 20.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 161.09% и USD. Отслеживайте движения PILL на графике в реальном времени.
Как купить акции PILL?
Вы можете купить акции Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) по текущей цене 20.60. Ордера обычно размещаются около 20.60 или 20.90, тогда как 57 и -1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PILL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PILL?
Инвестирование в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 7.06 - 21.34 и текущей цены 20.60. Многие сравнивают 8.19% и 68.71% перед размещением ордеров на 20.60 или 20.90. Изучайте ежедневные изменения цены PILL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) за последний год составила 21.34. Акции заметно колебались в пределах 7.06 - 21.34, сравнение с 20.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) за год составила 7.06. Сравнение с текущими 20.60 и 7.06 - 21.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PILL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PILL?
В прошлом Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.81 и 161.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.81
- Open
- 20.91
- Bid
- 20.60
- Ask
- 20.90
- Low
- 20.20
- High
- 20.91
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 8.19%
- 6-месячное изменение
- 68.71%
- Годовое изменение
- 161.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%