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PILL: Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

20.60 USD 0.21 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PILL за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.20, а максимальная — 20.91.

Следите за динамикой Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PILL сегодня?

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) сегодня оценивается на уровне 20.60. Инструмент торгуется в пределах 20.20 - 20.91, вчерашнее закрытие составило 20.81, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PILL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares?

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 20.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 161.09% и USD. Отслеживайте движения PILL на графике в реальном времени.

Как купить акции PILL?

Вы можете купить акции Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) по текущей цене 20.60. Ордера обычно размещаются около 20.60 или 20.90, тогда как 57 и -1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PILL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PILL?

Инвестирование в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 7.06 - 21.34 и текущей цены 20.60. Многие сравнивают 8.19% и 68.71% перед размещением ордеров на 20.60 или 20.90. Изучайте ежедневные изменения цены PILL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) за последний год составила 21.34. Акции заметно колебались в пределах 7.06 - 21.34, сравнение с 20.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) за год составила 7.06. Сравнение с текущими 20.60 и 7.06 - 21.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PILL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PILL?

В прошлом Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.81 и 161.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.20 20.91
Годовой диапазон
7.06 21.34
Предыдущее закрытие
20.81
Open
20.91
Bid
20.60
Ask
20.90
Low
20.20
High
20.91
Объем
57
Дневное изменение
-1.01%
Месячное изменение
8.19%
6-месячное изменение
68.71%
Годовое изменение
161.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%