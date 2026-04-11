Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) сегодня оценивается на уровне 20.60. Инструмент торгуется в пределах 20.20 - 20.91, вчерашнее закрытие составило 20.81, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PILL в реальном времени.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 20.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 161.09% и USD. Отслеживайте движения PILL на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) по текущей цене 20.60. Ордера обычно размещаются около 20.60 или 20.90, тогда как 57 и -1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PILL на графике в реальном времени.

Инвестирование в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 7.06 - 21.34 и текущей цены 20.60. Многие сравнивают 8.19% и 68.71% перед размещением ордеров на 20.60 или 20.90. Изучайте ежедневные изменения цены PILL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) за последний год составила 21.34. Акции заметно колебались в пределах 7.06 - 21.34, сравнение с 20.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares на графике в реальном времени.