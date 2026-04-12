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PILL: 制药行业指数3倍做多

20.09 USD 0.51 (2.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PILL汇率已更改-2.48%。当日，交易品种以低点20.03和高点20.77进行交易。

关注制药行业指数3倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PILL新闻

常见问题解答

PILL股票今天的价格是多少？

制药行业指数3倍做多股票今天的定价为20.09。它在20.03 - 20.77范围内交易，昨天的收盘价为20.60，交易量达到37。PILL的实时价格图表显示了这些更新。

制药行业指数3倍做多股票是否支付股息？

制药行业指数3倍做多目前的价值为20.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注154.63%和USD。实时查看图表以跟踪PILL走势。

如何购买PILL股票？

您可以以20.09的当前价格购买制药行业指数3倍做多股票。订单通常设置在20.09或20.39附近，而37和-0.50%显示市场活动。立即关注PILL的实时图表更新。

如何投资PILL股票？

投资制药行业指数3倍做多需要考虑年度范围7.06 - 21.34和当前价格20.09。许多人在以20.09或20.39下订单之前，会比较5.51%和。实时查看PILL价格图表，了解每日变化。

制药行业指数3倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，制药行业指数3倍做多的最高价格是21.34。在7.06 - 21.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪制药行业指数3倍做多的绩效。

制药行业指数3倍做多股票的最低价格是多少？

制药行业指数3倍做多（PILL）的最低价格为7.06。将其与当前的20.09和7.06 - 21.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PILL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PILL股票是什么时候拆分的？

制药行业指数3倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.60和154.63%中可见。

日范围
20.03 20.77
年范围
7.06 21.34
前一天收盘价
20.60
开盘价
20.19
卖价
20.09
买价
20.39
最低价
20.03
最高价
20.77
交易量
37
日变化
-2.48%
月变化
5.51%
6个月变化
64.54%
年变化
154.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%