Курс PIEQ за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.67, а максимальная — 36.92.

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