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PIEQ: Principal International Equity ETF

36.85 USD 0.18 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PIEQ за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.67, а максимальная — 36.92.

Следите за динамикой Principal International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PIEQ сегодня?

Principal International Equity ETF (PIEQ) сегодня оценивается на уровне 36.85. Инструмент торгуется в пределах 36.67 - 36.92, вчерашнее закрытие составило 36.67, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PIEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal International Equity ETF?

Principal International Equity ETF в настоящее время оценивается в 36.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.39% и USD. Отслеживайте движения PIEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции PIEQ?

Вы можете купить акции Principal International Equity ETF (PIEQ) по текущей цене 36.85. Ордера обычно размещаются около 36.85 или 37.15, тогда как 36 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PIEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PIEQ?

Инвестирование в Principal International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 32.66 - 36.92 и текущей цены 36.85. Многие сравнивают 2.30% и 4.04% перед размещением ордеров на 36.85 или 37.15. Изучайте ежедневные изменения цены PIEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Principal International Equity ETF?

Самая высокая цена Principal International Equity ETF (PIEQ) за последний год составила 36.92. Акции заметно колебались в пределах 32.66 - 36.92, сравнение с 36.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal International Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Principal International Equity ETF?

Самая низкая цена Principal International Equity ETF (PIEQ) за год составила 32.66. Сравнение с текущими 36.85 и 32.66 - 36.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PIEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PIEQ?

В прошлом Principal International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.67 и 4.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.67 36.92
Годовой диапазон
32.66 36.92
Предыдущее закрытие
36.67
Open
36.67
Bid
36.85
Ask
37.15
Low
36.67
High
36.92
Объем
36
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
2.30%
6-месячное изменение
4.04%
Годовое изменение
4.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%