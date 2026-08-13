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PIEQ: Principal International Equity ETF

36.68 USD 0.17 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PIEQ汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点36.61和高点36.91进行交易。

关注Principal International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PIEQ股票今天的价格是多少？

Principal International Equity ETF股票今天的定价为36.68。它在36.61 - 36.91范围内交易，昨天的收盘价为36.85，交易量达到94。PIEQ的实时价格图表显示了这些更新。

Principal International Equity ETF股票是否支付股息？

Principal International Equity ETF目前的价值为36.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.91%和USD。实时查看图表以跟踪PIEQ走势。

如何购买PIEQ股票？

您可以以36.68的当前价格购买Principal International Equity ETF股票。订单通常设置在36.68或36.98附近，而94和-0.46%显示市场活动。立即关注PIEQ的实时图表更新。

如何投资PIEQ股票？

投资Principal International Equity ETF需要考虑年度范围32.66 - 36.92和当前价格36.68。许多人在以36.68或36.98下订单之前，会比较1.83%和。实时查看PIEQ价格图表，了解每日变化。

Principal International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Principal International Equity ETF的最高价格是36.92。在32.66 - 36.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal International Equity ETF的绩效。

Principal International Equity ETF股票的最低价格是多少？

Principal International Equity ETF（PIEQ）的最低价格为32.66。将其与当前的36.68和32.66 - 36.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PIEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PIEQ股票是什么时候拆分的？

Principal International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.85和3.91%中可见。

日范围
36.61 36.91
年范围
32.66 36.92
前一天收盘价
36.85
开盘价
36.85
卖价
36.68
买价
36.98
最低价
36.61
最高价
36.91
交易量
94
日变化
-0.46%
月变化
1.83%
6个月变化
3.56%
年变化
3.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%