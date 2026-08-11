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PICS: PicS N.V. - Class A

11.52 USD 0.54 (4.48%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PICS за сегодня изменился на -4.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.44, а максимальная — 12.49.

Следите за динамикой PicS N.V. - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PICS сегодня?

PicS N.V. - Class A (PICS) сегодня оценивается на уровне 11.52. Инструмент торгуется в пределах 11.44 - 12.49, вчерашнее закрытие составило 12.06, а торговый объем достиг 837. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PICS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PicS N.V. - Class A?

PicS N.V. - Class A в настоящее время оценивается в 11.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.92% и USD. Отслеживайте движения PICS на графике в реальном времени.

Как купить акции PICS?

Вы можете купить акции PicS N.V. - Class A (PICS) по текущей цене 11.52. Ордера обычно размещаются около 11.52 или 11.82, тогда как 837 и -4.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PICS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PICS?

Инвестирование в PicS N.V. - Class A предполагает учет годового диапазона 8.32 - 19.95 и текущей цены 11.52. Многие сравнивают -13.19% и -30.18% перед размещением ордеров на 11.52 или 11.82. Изучайте ежедневные изменения цены PICS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PicS N.V. - Class A?

Самая высокая цена PicS N.V. - Class A (PICS) за последний год составила 19.95. Акции заметно колебались в пределах 8.32 - 19.95, сравнение с 12.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PicS N.V. - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PicS N.V. - Class A?

Самая низкая цена PicS N.V. - Class A (PICS) за год составила 8.32. Сравнение с текущими 11.52 и 8.32 - 19.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PICS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PICS?

В прошлом PicS N.V. - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.06 и -40.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.44 12.49
Годовой диапазон
8.32 19.95
Предыдущее закрытие
12.06
Open
12.06
Bid
11.52
Ask
11.82
Low
11.44
High
12.49
Объем
837
Дневное изменение
-4.48%
Месячное изменение
-13.19%
6-месячное изменение
-30.18%
Годовое изменение
-40.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%