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PICS: PicS N.V. - Class A
Курс PICS за сегодня изменился на -4.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.44, а максимальная — 12.49.
Следите за динамикой PicS N.V. - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PICS сегодня?
PicS N.V. - Class A (PICS) сегодня оценивается на уровне 11.52. Инструмент торгуется в пределах 11.44 - 12.49, вчерашнее закрытие составило 12.06, а торговый объем достиг 837. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PICS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PicS N.V. - Class A?
PicS N.V. - Class A в настоящее время оценивается в 11.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.92% и USD. Отслеживайте движения PICS на графике в реальном времени.
Как купить акции PICS?
Вы можете купить акции PicS N.V. - Class A (PICS) по текущей цене 11.52. Ордера обычно размещаются около 11.52 или 11.82, тогда как 837 и -4.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PICS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PICS?
Инвестирование в PicS N.V. - Class A предполагает учет годового диапазона 8.32 - 19.95 и текущей цены 11.52. Многие сравнивают -13.19% и -30.18% перед размещением ордеров на 11.52 или 11.82. Изучайте ежедневные изменения цены PICS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PicS N.V. - Class A?
Самая высокая цена PicS N.V. - Class A (PICS) за последний год составила 19.95. Акции заметно колебались в пределах 8.32 - 19.95, сравнение с 12.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PicS N.V. - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PicS N.V. - Class A?
Самая низкая цена PicS N.V. - Class A (PICS) за год составила 8.32. Сравнение с текущими 11.52 и 8.32 - 19.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PICS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PICS?
В прошлом PicS N.V. - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.06 и -40.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.06
- Open
- 12.06
- Bid
- 11.52
- Ask
- 11.82
- Low
- 11.44
- High
- 12.49
- Объем
- 837
- Дневное изменение
- -4.48%
- Месячное изменение
- -13.19%
- 6-месячное изменение
- -30.18%
- Годовое изменение
- -40.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%