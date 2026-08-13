PICS: PicS N.V. - Class A
今日PICS汇率已更改-5.03%。当日，交易品种以低点10.86和高点11.65进行交易。
关注PicS N.V. - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PICS股票今天的价格是多少？
PicS N.V. - Class A股票今天的定价为10.94。它在10.86 - 11.65范围内交易，昨天的收盘价为11.52，交易量达到816。PICS的实时价格图表显示了这些更新。
PicS N.V. - Class A股票是否支付股息？
PicS N.V. - Class A目前的价值为10.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.90%和USD。实时查看图表以跟踪PICS走势。
如何购买PICS股票？
您可以以10.94的当前价格购买PicS N.V. - Class A股票。订单通常设置在10.94或11.24附近，而816和-3.36%显示市场活动。立即关注PICS的实时图表更新。
如何投资PICS股票？
投资PicS N.V. - Class A需要考虑年度范围8.32 - 19.95和当前价格10.94。许多人在以10.94或11.24下订单之前，会比较-17.56%和。实时查看PICS价格图表，了解每日变化。
PicS N.V. - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PicS N.V. - Class A的最高价格是19.95。在8.32 - 19.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PicS N.V. - Class A的绩效。
PicS N.V. - Class A股票的最低价格是多少？
PicS N.V. - Class A（PICS）的最低价格为8.32。将其与当前的10.94和8.32 - 19.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PICS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PICS股票是什么时候拆分的？
PicS N.V. - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.52和-43.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.52
- 开盘价
- 11.32
- 卖价
- 10.94
- 买价
- 11.24
- 最低价
- 10.86
- 最高价
- 11.65
- 交易量
- 816
- 日变化
- -5.03%
- 月变化
- -17.56%
- 6个月变化
- -33.70%
- 年变化
- -43.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%