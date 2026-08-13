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PICS: PicS N.V. - Class A

10.94 USD 0.58 (5.03%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PICS汇率已更改-5.03%。当日，交易品种以低点10.86和高点11.65进行交易。

关注PicS N.V. - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PICS股票今天的价格是多少？

PicS N.V. - Class A股票今天的定价为10.94。它在10.86 - 11.65范围内交易，昨天的收盘价为11.52，交易量达到816。PICS的实时价格图表显示了这些更新。

PicS N.V. - Class A股票是否支付股息？

PicS N.V. - Class A目前的价值为10.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.90%和USD。实时查看图表以跟踪PICS走势。

如何购买PICS股票？

您可以以10.94的当前价格购买PicS N.V. - Class A股票。订单通常设置在10.94或11.24附近，而816和-3.36%显示市场活动。立即关注PICS的实时图表更新。

如何投资PICS股票？

投资PicS N.V. - Class A需要考虑年度范围8.32 - 19.95和当前价格10.94。许多人在以10.94或11.24下订单之前，会比较-17.56%和。实时查看PICS价格图表，了解每日变化。

PicS N.V. - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PicS N.V. - Class A的最高价格是19.95。在8.32 - 19.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PicS N.V. - Class A的绩效。

PicS N.V. - Class A股票的最低价格是多少？

PicS N.V. - Class A（PICS）的最低价格为8.32。将其与当前的10.94和8.32 - 19.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PICS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PICS股票是什么时候拆分的？

PicS N.V. - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.52和-43.90%中可见。

日范围
10.86 11.65
年范围
8.32 19.95
前一天收盘价
11.52
开盘价
11.32
卖价
10.94
买价
11.24
最低价
10.86
最高价
11.65
交易量
816
日变化
-5.03%
月变化
-17.56%
6个月变化
-33.70%
年变化
-43.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%