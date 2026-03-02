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PICB: Invesco International Corporate Bond ETF

23.16 USD 0.15 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PICB за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.16, а максимальная — 23.22.

Следите за динамикой Invesco International Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PICB сегодня?

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) сегодня оценивается на уровне 23.16. Инструмент торгуется в пределах 23.16 - 23.22, вчерашнее закрытие составило 23.31, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PICB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco International Corporate Bond ETF?

Invesco International Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.19% и USD. Отслеживайте движения PICB на графике в реальном времени.

Как купить акции PICB?

Вы можете купить акции Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) по текущей цене 23.16. Ордера обычно размещаются около 23.16 или 23.46, тогда как 81 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PICB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PICB?

Инвестирование в Invesco International Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.73 - 24.56 и текущей цены 23.16. Многие сравнивают 0.13% и -3.42% перед размещением ордеров на 23.16 или 23.46. Изучайте ежедневные изменения цены PICB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco International Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) за последний год составила 24.56. Акции заметно колебались в пределах 22.73 - 24.56, сравнение с 23.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco International Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco International Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) за год составила 22.73. Сравнение с текущими 23.16 и 22.73 - 24.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PICB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PICB?

В прошлом Invesco International Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.31 и -1.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.16 23.22
Годовой диапазон
22.73 24.56
Предыдущее закрытие
23.31
Open
23.20
Bid
23.16
Ask
23.46
Low
23.16
High
23.22
Объем
81
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
-3.42%
Годовое изменение
-1.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%