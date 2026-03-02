PICB: Invesco International Corporate Bond ETF
今日PICB汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.18和高点23.25进行交易。
关注Invesco International Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PICB股票今天的价格是多少？
Invesco International Corporate Bond ETF股票今天的定价为23.19。它在23.18 - 23.25范围内交易，昨天的收盘价为23.16，交易量达到67。PICB的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco International Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Invesco International Corporate Bond ETF目前的价值为23.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.07%和USD。实时查看图表以跟踪PICB走势。
如何购买PICB股票？
您可以以23.19的当前价格购买Invesco International Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在23.19或23.49附近，而67和-0.13%显示市场活动。立即关注PICB的实时图表更新。
如何投资PICB股票？
投资Invesco International Corporate Bond ETF需要考虑年度范围22.73 - 24.56和当前价格23.19。许多人在以23.19或23.49下订单之前，会比较0.26%和。实时查看PICB价格图表，了解每日变化。
Invesco International Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco International Corporate Bond ETF的最高价格是24.56。在22.73 - 24.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco International Corporate Bond ETF的绩效。
Invesco International Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Invesco International Corporate Bond ETF（PICB）的最低价格为22.73。将其与当前的23.19和22.73 - 24.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PICB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PICB股票是什么时候拆分的？
Invesco International Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.16和-1.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.16
- 开盘价
- 23.22
- 卖价
- 23.19
- 买价
- 23.49
- 最低价
- 23.18
- 最高价
- 23.25
- 交易量
- 67
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- -3.29%
- 年变化
- -1.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%