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PHYL: PGIM Active High Yield Bond ETF

34.74 USD 0.08 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PHYL за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.71, а максимальная — 34.77.

Следите за динамикой PGIM Active High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PHYL сегодня?

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) сегодня оценивается на уровне 34.74. Инструмент торгуется в пределах 34.71 - 34.77, вчерашнее закрытие составило 34.82, а торговый объем достиг 182. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PHYL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Active High Yield Bond ETF?

PGIM Active High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 34.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.70% и USD. Отслеживайте движения PHYL на графике в реальном времени.

Как купить акции PHYL?

Вы можете купить акции PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) по текущей цене 34.74. Ордера обычно размещаются около 34.74 или 35.04, тогда как 182 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PHYL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PHYL?

Инвестирование в PGIM Active High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 34.45 - 35.83 и текущей цены 34.74. Многие сравнивают 0.46% и -1.50% перед размещением ордеров на 34.74 или 35.04. Изучайте ежедневные изменения цены PHYL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM Active High Yield Bond ETF?

Самая высокая цена PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) за последний год составила 35.83. Акции заметно колебались в пределах 34.45 - 35.83, сравнение с 34.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Active High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM Active High Yield Bond ETF?

Самая низкая цена PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) за год составила 34.45. Сравнение с текущими 34.74 и 34.45 - 35.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PHYL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PHYL?

В прошлом PGIM Active High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.82 и -1.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.71 34.77
Годовой диапазон
34.45 35.83
Предыдущее закрытие
34.82
Open
34.74
Bid
34.74
Ask
35.04
Low
34.71
High
34.77
Объем
182
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
0.46%
6-месячное изменение
-1.50%
Годовое изменение
-1.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%