报价部分
货币 / PHYL
回到股票

PHYL: PGIM Active High Yield Bond ETF

34.74 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PHYL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点34.72和高点34.76进行交易。

关注PGIM Active High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PHYL新闻

常见问题解答

PHYL股票今天的价格是多少？

PGIM Active High Yield Bond ETF股票今天的定价为34.74。它在34.72 - 34.76范围内交易，昨天的收盘价为34.74，交易量达到182。PHYL的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Active High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

PGIM Active High Yield Bond ETF目前的价值为34.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.70%和USD。实时查看图表以跟踪PHYL走势。

如何购买PHYL股票？

您可以以34.74的当前价格购买PGIM Active High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在34.74或35.04附近，而182和-0.06%显示市场活动。立即关注PHYL的实时图表更新。

如何投资PHYL股票？

投资PGIM Active High Yield Bond ETF需要考虑年度范围34.45 - 35.83和当前价格34.74。许多人在以34.74或35.04下订单之前，会比较0.46%和。实时查看PHYL价格图表，了解每日变化。

PGIM Active High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Active High Yield Bond ETF的最高价格是35.83。在34.45 - 35.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Active High Yield Bond ETF的绩效。

PGIM Active High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

PGIM Active High Yield Bond ETF（PHYL）的最低价格为34.45。将其与当前的34.74和34.45 - 35.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PHYL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PHYL股票是什么时候拆分的？

PGIM Active High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.74和-1.70%中可见。

日范围
34.72 34.76
年范围
34.45 35.83
前一天收盘价
34.74
开盘价
34.76
卖价
34.74
买价
35.04
最低价
34.72
最高价
34.76
交易量
182
日变化
0.00%
月变化
0.46%
6个月变化
-1.50%
年变化
-1.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%