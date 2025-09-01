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PHK: Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund
Курс PHK за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.70, а максимальная — 4.73.
Следите за динамикой Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PHK сегодня?
Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund (PHK) сегодня оценивается на уровне 4.72. Инструмент торгуется в пределах 4.70 - 4.73, вчерашнее закрытие составило 4.71, а торговый объем достиг 352. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PHK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund?
Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund в настоящее время оценивается в 4.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.84% и USD. Отслеживайте движения PHK на графике в реальном времени.
Как купить акции PHK?
Вы можете купить акции Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund (PHK) по текущей цене 4.72. Ордера обычно размещаются около 4.72 или 5.02, тогда как 352 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PHK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PHK?
Инвестирование в Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund предполагает учет годового диапазона 4.41 - 5.04 и текущей цены 4.72. Многие сравнивают 1.07% и -3.48% перед размещением ордеров на 4.72 или 5.02. Изучайте ежедневные изменения цены PHK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund?
Самая высокая цена Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund (PHK) за последний год составила 5.04. Акции заметно колебались в пределах 4.41 - 5.04, сравнение с 4.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund?
Самая низкая цена Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund (PHK) за год составила 4.41. Сравнение с текущими 4.72 и 4.41 - 5.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PHK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PHK?
В прошлом Pimco High Income Fund Pimco High Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.71 и -4.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.71
- Open
- 4.70
- Bid
- 4.72
- Ask
- 5.02
- Low
- 4.70
- High
- 4.73
- Объем
- 352
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 1.07%
- 6-месячное изменение
- -3.48%
- Годовое изменение
- -4.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%