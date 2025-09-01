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PHK: 太平洋投资管理高收入基金

4.69 USD 0.03 (0.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PHK汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点4.69和高点4.73进行交易。

关注太平洋投资管理高收入基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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PHK新闻

常见问题解答

PHK股票今天的价格是多少？

太平洋投资管理高收入基金股票今天的定价为4.69。它在4.69 - 4.73范围内交易，昨天的收盘价为4.72，交易量达到576。PHK的实时价格图表显示了这些更新。

太平洋投资管理高收入基金股票是否支付股息？

太平洋投资管理高收入基金目前的价值为4.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.44%和USD。实时查看图表以跟踪PHK走势。

如何购买PHK股票？

您可以以4.69的当前价格购买太平洋投资管理高收入基金股票。订单通常设置在4.69或4.99附近，而576和-0.64%显示市场活动。立即关注PHK的实时图表更新。

如何投资PHK股票？

投资太平洋投资管理高收入基金需要考虑年度范围4.41 - 5.04和当前价格4.69。许多人在以4.69或4.99下订单之前，会比较0.43%和。实时查看PHK价格图表，了解每日变化。

太平洋投资管理高收入基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，太平洋投资管理高收入基金的最高价格是5.04。在4.41 - 5.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪太平洋投资管理高收入基金的绩效。

太平洋投资管理高收入基金股票的最低价格是多少？

太平洋投资管理高收入基金（PHK）的最低价格为4.41。将其与当前的4.69和4.41 - 5.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PHK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PHK股票是什么时候拆分的？

太平洋投资管理高收入基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.72和-5.44%中可见。

日范围
4.69 4.73
年范围
4.41 5.04
前一天收盘价
4.72
开盘价
4.72
卖价
4.69
买价
4.99
最低价
4.69
最高价
4.73
交易量
576
日变化
-0.64%
月变化
0.43%
6个月变化
-4.09%
年变化
-5.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%