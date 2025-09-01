PHK: 太平洋投资管理高收入基金
今日PHK汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点4.69和高点4.73进行交易。
关注太平洋投资管理高收入基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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PHK新闻
- PHK CEF: Weakening Outlook For Bonds To Weigh On Performance (NYSE:PHK)
- PIMCO CEF Premiums Plummet Due To Private Credit Paranoia
- PHK CEF: NAV Trending Slightly Higher But Still Not A Buy (NYSE:PHK)
- PHK: Flat Earnings Can Threaten Dividend Coverage (NYSE:PHK)
- OPP: This 13%+ Yielding CEF May Not Be As Good As It Appears
- PGP: Fails To Live Up To Its Potential And Is Not Worth The Current Price (NYSE:PGP)
- PHK: High Premiums, Low Spreads (NYSE:PHK)
- PIMCO Update August 2025 | Valuations Remain Compelling
- PHK: Flawed Performance But Potential Catalyst Ahead (Rating Upgrade) (NYSE:PHK)
常见问题解答
PHK股票今天的价格是多少？
太平洋投资管理高收入基金股票今天的定价为4.69。它在4.69 - 4.73范围内交易，昨天的收盘价为4.72，交易量达到576。PHK的实时价格图表显示了这些更新。
太平洋投资管理高收入基金股票是否支付股息？
太平洋投资管理高收入基金目前的价值为4.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.44%和USD。实时查看图表以跟踪PHK走势。
如何购买PHK股票？
您可以以4.69的当前价格购买太平洋投资管理高收入基金股票。订单通常设置在4.69或4.99附近，而576和-0.64%显示市场活动。立即关注PHK的实时图表更新。
如何投资PHK股票？
投资太平洋投资管理高收入基金需要考虑年度范围4.41 - 5.04和当前价格4.69。许多人在以4.69或4.99下订单之前，会比较0.43%和。实时查看PHK价格图表，了解每日变化。
太平洋投资管理高收入基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，太平洋投资管理高收入基金的最高价格是5.04。在4.41 - 5.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪太平洋投资管理高收入基金的绩效。
太平洋投资管理高收入基金股票的最低价格是多少？
太平洋投资管理高收入基金（PHK）的最低价格为4.41。将其与当前的4.69和4.41 - 5.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PHK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PHK股票是什么时候拆分的？
太平洋投资管理高收入基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.72和-5.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.72
- 开盘价
- 4.72
- 卖价
- 4.69
- 买价
- 4.99
- 最低价
- 4.69
- 最高价
- 4.73
- 交易量
- 576
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 0.43%
- 6个月变化
- -4.09%
- 年变化
- -5.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%