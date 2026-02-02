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PHDG: Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

41.78 USD 0.12 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PHDG за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.78, а максимальная — 41.92.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PHDG сегодня?

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) сегодня оценивается на уровне 41.78. Инструмент торгуется в пределах 41.78 - 41.92, вчерашнее закрытие составило 41.90, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PHDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF?

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF в настоящее время оценивается в 41.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.96% и USD. Отслеживайте движения PHDG на графике в реальном времени.

Как купить акции PHDG?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) по текущей цене 41.78. Ордера обычно размещаются около 41.78 или 42.08, тогда как 3 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PHDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PHDG?

Инвестирование в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF предполагает учет годового диапазона 36.00 - 42.87 и текущей цены 41.78. Многие сравнивают 0.55% и 9.43% перед размещением ордеров на 41.78 или 42.08. Изучайте ежедневные изменения цены PHDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) за последний год составила 42.87. Акции заметно колебались в пределах 36.00 - 42.87, сравнение с 41.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) за год составила 36.00. Сравнение с текущими 41.78 и 36.00 - 42.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PHDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PHDG?

В прошлом Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.90 и 15.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.78 41.92
Годовой диапазон
36.00 42.87
Предыдущее закрытие
41.90
Open
41.92
Bid
41.78
Ask
42.08
Low
41.78
High
41.92
Объем
3
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
9.43%
Годовое изменение
15.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%