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PHDG: Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
Курс PHDG за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.78, а максимальная — 41.92.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PHDG сегодня?
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) сегодня оценивается на уровне 41.78. Инструмент торгуется в пределах 41.78 - 41.92, вчерашнее закрытие составило 41.90, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PHDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF?
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF в настоящее время оценивается в 41.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.96% и USD. Отслеживайте движения PHDG на графике в реальном времени.
Как купить акции PHDG?
Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) по текущей цене 41.78. Ордера обычно размещаются около 41.78 или 42.08, тогда как 3 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PHDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PHDG?
Инвестирование в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF предполагает учет годового диапазона 36.00 - 42.87 и текущей цены 41.78. Многие сравнивают 0.55% и 9.43% перед размещением ордеров на 41.78 или 42.08. Изучайте ежедневные изменения цены PHDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) за последний год составила 42.87. Акции заметно колебались в пределах 36.00 - 42.87, сравнение с 41.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) за год составила 36.00. Сравнение с текущими 41.78 и 36.00 - 42.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PHDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PHDG?
В прошлом Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.90 и 15.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.90
- Open
- 41.92
- Bid
- 41.78
- Ask
- 42.08
- Low
- 41.78
- High
- 41.92
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- 9.43%
- Годовое изменение
- 15.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%