Курс PHDG за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.78, а максимальная — 41.92.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.