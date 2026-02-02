PHDG股票今天的价格是多少？ Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票今天的定价为41.62。它在41.58 - 41.98范围内交易，昨天的收盘价为41.78，交易量达到8。PHDG的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票是否支付股息？ Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF目前的价值为41.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.51%和USD。实时查看图表以跟踪PHDG走势。

如何购买PHDG股票？ 您可以以41.62的当前价格购买Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票。订单通常设置在41.62或41.92附近，而8和-0.86%显示市场活动。立即关注PHDG的实时图表更新。

如何投资PHDG股票？ 投资Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF需要考虑年度范围36.00 - 42.87和当前价格41.62。许多人在以41.62或41.92下订单之前，会比较0.17%和。实时查看PHDG价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF的最高价格是42.87。在36.00 - 42.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF的绩效。

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票的最低价格是多少？ Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF（PHDG）的最低价格为36.00。将其与当前的41.62和36.00 - 42.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。