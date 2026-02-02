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PHDG: Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

41.62 USD 0.16 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PHDG汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点41.58和高点41.98进行交易。

关注Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • MN

PHDG新闻

常见问题解答

PHDG股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票今天的定价为41.62。它在41.58 - 41.98范围内交易，昨天的收盘价为41.78，交易量达到8。PHDG的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF目前的价值为41.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.51%和USD。实时查看图表以跟踪PHDG走势。

如何购买PHDG股票？

您可以以41.62的当前价格购买Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票。订单通常设置在41.62或41.92附近，而8和-0.86%显示市场活动。立即关注PHDG的实时图表更新。

如何投资PHDG股票？

投资Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF需要考虑年度范围36.00 - 42.87和当前价格41.62。许多人在以41.62或41.92下订单之前，会比较0.17%和。实时查看PHDG价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF的最高价格是42.87。在36.00 - 42.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF的绩效。

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF（PHDG）的最低价格为36.00。将其与当前的41.62和36.00 - 42.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PHDG股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.78和15.51%中可见。

日范围
41.58 41.98
年范围
36.00 42.87
前一天收盘价
41.78
开盘价
41.98
卖价
41.62
买价
41.92
最低价
41.58
最高价
41.98
交易量
8
日变化
-0.38%
月变化
0.17%
6个月变化
9.01%
年变化
15.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%