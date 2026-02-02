PHDG: Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
今日PHDG汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点41.58和高点41.98进行交易。
关注Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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PHDG新闻
常见问题解答
PHDG股票今天的价格是多少？
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票今天的定价为41.62。它在41.58 - 41.98范围内交易，昨天的收盘价为41.78，交易量达到8。PHDG的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF目前的价值为41.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.51%和USD。实时查看图表以跟踪PHDG走势。
如何购买PHDG股票？
您可以以41.62的当前价格购买Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票。订单通常设置在41.62或41.92附近，而8和-0.86%显示市场活动。立即关注PHDG的实时图表更新。
如何投资PHDG股票？
投资Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF需要考虑年度范围36.00 - 42.87和当前价格41.62。许多人在以41.62或41.92下订单之前，会比较0.17%和。实时查看PHDG价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF的最高价格是42.87。在36.00 - 42.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF的绩效。
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF（PHDG）的最低价格为36.00。将其与当前的41.62和36.00 - 42.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PHDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PHDG股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.78和15.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.78
- 开盘价
- 41.98
- 卖价
- 41.62
- 买价
- 41.92
- 最低价
- 41.58
- 最高价
- 41.98
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 0.17%
- 6个月变化
- 9.01%
- 年变化
- 15.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%