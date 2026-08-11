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PGRI: Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF
Курс PGRI за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.97, а максимальная — 26.97.
Следите за динамикой Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PGRI сегодня?
Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF (PGRI) сегодня оценивается на уровне 26.97. Инструмент торгуется в пределах 26.97 - 26.97, вчерашнее закрытие составило 27.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGRI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF?
Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF в настоящее время оценивается в 26.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.32% и USD. Отслеживайте движения PGRI на графике в реальном времени.
Как купить акции PGRI?
Вы можете купить акции Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF (PGRI) по текущей цене 26.97. Ордера обычно размещаются около 26.97 или 27.27, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGRI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PGRI?
Инвестирование в Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF предполагает учет годового диапазона 23.72 - 27.33 и текущей цены 26.97. Многие сравнивают 2.24% и 2.51% перед размещением ордеров на 26.97 или 27.27. Изучайте ежедневные изменения цены PGRI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF?
Самая высокая цена Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF (PGRI) за последний год составила 27.33. Акции заметно колебались в пределах 23.72 - 27.33, сравнение с 27.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF?
Самая низкая цена Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF (PGRI) за год составила 23.72. Сравнение с текущими 26.97 и 23.72 - 27.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGRI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PGRI?
В прошлом Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.01 и 7.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.01
- Open
- 26.97
- Bid
- 26.97
- Ask
- 27.27
- Low
- 26.97
- High
- 26.97
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 2.24%
- 6-месячное изменение
- 2.51%
- Годовое изменение
- 7.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%