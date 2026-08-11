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PGRI: Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF

26.97 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PGRI за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.97, а максимальная — 26.97.

Следите за динамикой Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PGRI сегодня?

Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF (PGRI) сегодня оценивается на уровне 26.97. Инструмент торгуется в пределах 26.97 - 26.97, вчерашнее закрытие составило 27.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGRI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF?

Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF в настоящее время оценивается в 26.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.32% и USD. Отслеживайте движения PGRI на графике в реальном времени.

Как купить акции PGRI?

Вы можете купить акции Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF (PGRI) по текущей цене 26.97. Ордера обычно размещаются около 26.97 или 27.27, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGRI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PGRI?

Инвестирование в Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF предполагает учет годового диапазона 23.72 - 27.33 и текущей цены 26.97. Многие сравнивают 2.24% и 2.51% перед размещением ордеров на 26.97 или 27.27. Изучайте ежедневные изменения цены PGRI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF?

Самая высокая цена Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF (PGRI) за последний год составила 27.33. Акции заметно колебались в пределах 23.72 - 27.33, сравнение с 27.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF?

Самая низкая цена Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF (PGRI) за год составила 23.72. Сравнение с текущими 26.97 и 23.72 - 27.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGRI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PGRI?

В прошлом Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.01 и 7.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.97 26.97
Годовой диапазон
23.72 27.33
Предыдущее закрытие
27.01
Open
26.97
Bid
26.97
Ask
27.27
Low
26.97
High
26.97
Объем
4
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
2.24%
6-месячное изменение
2.51%
Годовое изменение
7.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%