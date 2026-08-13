报价部分
货币 / PGRI
回到股票

PGRI: Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF

26.97 USD 0.04 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PGRI汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点26.97和高点26.97进行交易。

关注Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PGRI股票今天的价格是多少？

Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票今天的定价为26.97。它在26.97 - 26.97范围内交易，昨天的收盘价为27.01，交易量达到4。PGRI的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票是否支付股息？

Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF目前的价值为26.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.32%和USD。实时查看图表以跟踪PGRI走势。

如何购买PGRI股票？

您可以以26.97的当前价格购买Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票。订单通常设置在26.97或27.27附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注PGRI的实时图表更新。

如何投资PGRI股票？

投资Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF需要考虑年度范围23.72 - 27.33和当前价格26.97。许多人在以26.97或27.27下订单之前，会比较2.24%和。实时查看PGRI价格图表，了解每日变化。

Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF的最高价格是27.33。在23.72 - 27.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF的绩效。

Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF（PGRI）的最低价格为23.72。将其与当前的26.97和23.72 - 27.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PGRI股票是什么时候拆分的？

Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.01和7.32%中可见。

日范围
26.97 26.97
年范围
23.72 27.33
前一天收盘价
27.01
开盘价
26.97
卖价
26.97
买价
27.27
最低价
26.97
最高价
26.97
交易量
4
日变化
-0.15%
月变化
2.24%
6个月变化
2.51%
年变化
7.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%