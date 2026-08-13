PGRI: Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF
今日PGRI汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点26.97和高点26.97进行交易。
关注Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PGRI股票今天的价格是多少？
Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票今天的定价为26.97。它在26.97 - 26.97范围内交易，昨天的收盘价为27.01，交易量达到4。PGRI的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票是否支付股息？
Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF目前的价值为26.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.32%和USD。实时查看图表以跟踪PGRI走势。
如何购买PGRI股票？
您可以以26.97的当前价格购买Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票。订单通常设置在26.97或27.27附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注PGRI的实时图表更新。
如何投资PGRI股票？
投资Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF需要考虑年度范围23.72 - 27.33和当前价格26.97。许多人在以26.97或27.27下订单之前，会比较2.24%和。实时查看PGRI价格图表，了解每日变化。
Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF的最高价格是27.33。在23.72 - 27.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF的绩效。
Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF股票的最低价格是多少？
Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF（PGRI）的最低价格为23.72。将其与当前的26.97和23.72 - 27.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PGRI股票是什么时候拆分的？
Franklin Templeton ETF Trust - Putnam International Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.01和7.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.01
- 开盘价
- 26.97
- 卖价
- 26.97
- 买价
- 27.27
- 最低价
- 26.97
- 最高价
- 26.97
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 2.24%
- 6个月变化
- 2.51%
- 年变化
- 7.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%