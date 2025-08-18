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PGP: Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest

8.73 USD 0.08 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PGP за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.62, а максимальная — 8.94.

Следите за динамикой Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PGP сегодня?

Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) сегодня оценивается на уровне 8.73. Инструмент торгуется в пределах 8.62 - 8.94, вчерашнее закрытие составило 8.65, а торговый объем достиг 193. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest?

Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 8.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.31% и USD. Отслеживайте движения PGP на графике в реальном времени.

Как купить акции PGP?

Вы можете купить акции Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) по текущей цене 8.73. Ордера обычно размещаются около 8.73 или 9.03, тогда как 193 и 0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PGP?

Инвестирование в Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 8.04 - 9.41 и текущей цены 8.73. Многие сравнивают 1.04% и -6.73% перед размещением ордеров на 8.73 или 9.03. Изучайте ежедневные изменения цены PGP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest?

Самая высокая цена Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) за последний год составила 9.41. Акции заметно колебались в пределах 8.04 - 9.41, сравнение с 8.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest?

Самая низкая цена Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) за год составила 8.04. Сравнение с текущими 8.73 и 8.04 - 9.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PGP?

В прошлом Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.65 и 3.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.62 8.94
Годовой диапазон
8.04 9.41
Предыдущее закрытие
8.65
Open
8.67
Bid
8.73
Ask
9.03
Low
8.62
High
8.94
Объем
193
Дневное изменение
0.92%
Месячное изменение
1.04%
6-месячное изменение
-6.73%
Годовое изменение
3.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%