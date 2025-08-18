Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) сегодня оценивается на уровне 8.73. Инструмент торгуется в пределах 8.62 - 8.94, вчерашнее закрытие составило 8.65, а торговый объем достиг 193. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGP в реальном времени.

Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 8.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.31% и USD. Отслеживайте движения PGP на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) по текущей цене 8.73. Ордера обычно размещаются около 8.73 или 9.03, тогда как 193 и 0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGP на графике в реальном времени.

Инвестирование в Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 8.04 - 9.41 и текущей цены 8.73. Многие сравнивают 1.04% и -6.73% перед размещением ордеров на 8.73 или 9.03. Изучайте ежедневные изменения цены PGP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest?

Самая высокая цена Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) за последний год составила 9.41. Акции заметно колебались в пределах 8.04 - 9.41, сравнение с 8.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.