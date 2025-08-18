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PGP: Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest
Курс PGP за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.62, а максимальная — 8.94.
Следите за динамикой Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PGP сегодня?
Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) сегодня оценивается на уровне 8.73. Инструмент торгуется в пределах 8.62 - 8.94, вчерашнее закрытие составило 8.65, а торговый объем достиг 193. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest?
Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 8.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.31% и USD. Отслеживайте движения PGP на графике в реальном времени.
Как купить акции PGP?
Вы можете купить акции Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) по текущей цене 8.73. Ордера обычно размещаются около 8.73 или 9.03, тогда как 193 и 0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PGP?
Инвестирование в Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 8.04 - 9.41 и текущей цены 8.73. Многие сравнивают 1.04% и -6.73% перед размещением ордеров на 8.73 или 9.03. Изучайте ежедневные изменения цены PGP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest?
Самая высокая цена Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) за последний год составила 9.41. Акции заметно колебались в пределах 8.04 - 9.41, сравнение с 8.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest?
Самая низкая цена Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest (PGP) за год составила 8.04. Сравнение с текущими 8.73 и 8.04 - 9.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PGP?
В прошлом Pimco Global StocksPlus & Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.65 и 3.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.65
- Open
- 8.67
- Bid
- 8.73
- Ask
- 9.03
- Low
- 8.62
- High
- 8.94
- Объем
- 193
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- 1.04%
- 6-месячное изменение
- -6.73%
- Годовое изменение
- 3.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%