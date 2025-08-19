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PGF: Invesco Financial Preferred ETF
Курс PGF за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.48, а максимальная — 13.54.
Следите за динамикой Invesco Financial Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PGF сегодня?
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) сегодня оценивается на уровне 13.48. Инструмент торгуется в пределах 13.48 - 13.54, вчерашнее закрытие составило 13.56, а торговый объем достиг 163. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Financial Preferred ETF?
Invesco Financial Preferred ETF в настоящее время оценивается в 13.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.32% и USD. Отслеживайте движения PGF на графике в реальном времени.
Как купить акции PGF?
Вы можете купить акции Invesco Financial Preferred ETF (PGF) по текущей цене 13.48. Ордера обычно размещаются около 13.48 или 13.78, тогда как 163 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PGF?
Инвестирование в Invesco Financial Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 13.48 - 14.99 и текущей цены 13.48. Многие сравнивают -0.96% и -5.73% перед размещением ордеров на 13.48 или 13.78. Изучайте ежедневные изменения цены PGF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Financial Preferred ETF?
Самая высокая цена Invesco Financial Preferred ETF (PGF) за последний год составила 14.99. Акции заметно колебались в пределах 13.48 - 14.99, сравнение с 13.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Financial Preferred ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Financial Preferred ETF?
Самая низкая цена Invesco Financial Preferred ETF (PGF) за год составила 13.48. Сравнение с текущими 13.48 и 13.48 - 14.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PGF?
В прошлом Invesco Financial Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.56 и -6.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.56
- Open
- 13.54
- Bid
- 13.48
- Ask
- 13.78
- Low
- 13.48
- High
- 13.54
- Объем
- 163
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- -5.73%
- Годовое изменение
- -6.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%