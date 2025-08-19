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PGF: Invesco Financial Preferred ETF

13.48 USD 0.08 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PGF за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.48, а максимальная — 13.54.

Следите за динамикой Invesco Financial Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PGF сегодня?

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) сегодня оценивается на уровне 13.48. Инструмент торгуется в пределах 13.48 - 13.54, вчерашнее закрытие составило 13.56, а торговый объем достиг 163. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Financial Preferred ETF?

Invesco Financial Preferred ETF в настоящее время оценивается в 13.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.32% и USD. Отслеживайте движения PGF на графике в реальном времени.

Как купить акции PGF?

Вы можете купить акции Invesco Financial Preferred ETF (PGF) по текущей цене 13.48. Ордера обычно размещаются около 13.48 или 13.78, тогда как 163 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PGF?

Инвестирование в Invesco Financial Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 13.48 - 14.99 и текущей цены 13.48. Многие сравнивают -0.96% и -5.73% перед размещением ордеров на 13.48 или 13.78. Изучайте ежедневные изменения цены PGF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Financial Preferred ETF?

Самая высокая цена Invesco Financial Preferred ETF (PGF) за последний год составила 14.99. Акции заметно колебались в пределах 13.48 - 14.99, сравнение с 13.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Financial Preferred ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Financial Preferred ETF?

Самая низкая цена Invesco Financial Preferred ETF (PGF) за год составила 13.48. Сравнение с текущими 13.48 и 13.48 - 14.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PGF?

В прошлом Invesco Financial Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.56 и -6.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.48 13.54
Годовой диапазон
13.48 14.99
Предыдущее закрытие
13.56
Open
13.54
Bid
13.48
Ask
13.78
Low
13.48
High
13.54
Объем
163
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
-0.96%
6-месячное изменение
-5.73%
Годовое изменение
-6.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%