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PGF: 优先金融股指数ETF-PowerShares

13.49 USD 0.01 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PGF汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点13.47和高点13.51进行交易。

关注优先金融股指数ETF-PowerShares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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PGF新闻

常见问题解答

PGF股票今天的价格是多少？

优先金融股指数ETF-PowerShares股票今天的定价为13.49。它在13.47 - 13.51范围内交易，昨天的收盘价为13.48，交易量达到137。PGF的实时价格图表显示了这些更新。

优先金融股指数ETF-PowerShares股票是否支付股息？

优先金融股指数ETF-PowerShares目前的价值为13.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.25%和USD。实时查看图表以跟踪PGF走势。

如何购买PGF股票？

您可以以13.49的当前价格购买优先金融股指数ETF-PowerShares股票。订单通常设置在13.49或13.79附近，而137和-0.15%显示市场活动。立即关注PGF的实时图表更新。

如何投资PGF股票？

投资优先金融股指数ETF-PowerShares需要考虑年度范围13.47 - 14.99和当前价格13.49。许多人在以13.49或13.79下订单之前，会比较-0.88%和。实时查看PGF价格图表，了解每日变化。

优先金融股指数ETF-PowerShares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，优先金融股指数ETF-PowerShares的最高价格是14.99。在13.47 - 14.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪优先金融股指数ETF-PowerShares的绩效。

优先金融股指数ETF-PowerShares股票的最低价格是多少？

优先金融股指数ETF-PowerShares（PGF）的最低价格为13.47。将其与当前的13.49和13.47 - 14.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PGF股票是什么时候拆分的？

优先金融股指数ETF-PowerShares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.48和-6.25%中可见。

日范围
13.47 13.51
年范围
13.47 14.99
前一天收盘价
13.48
开盘价
13.51
卖价
13.49
买价
13.79
最低价
13.47
最高价
13.51
交易量
137
日变化
0.07%
月变化
-0.88%
6个月变化
-5.66%
年变化
-6.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%