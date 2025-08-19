PGF: 优先金融股指数ETF-PowerShares
今日PGF汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点13.47和高点13.51进行交易。
关注优先金融股指数ETF-PowerShares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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常见问题解答
PGF股票今天的价格是多少？
优先金融股指数ETF-PowerShares股票今天的定价为13.49。它在13.47 - 13.51范围内交易，昨天的收盘价为13.48，交易量达到137。PGF的实时价格图表显示了这些更新。
优先金融股指数ETF-PowerShares股票是否支付股息？
优先金融股指数ETF-PowerShares目前的价值为13.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.25%和USD。实时查看图表以跟踪PGF走势。
如何购买PGF股票？
您可以以13.49的当前价格购买优先金融股指数ETF-PowerShares股票。订单通常设置在13.49或13.79附近，而137和-0.15%显示市场活动。立即关注PGF的实时图表更新。
如何投资PGF股票？
投资优先金融股指数ETF-PowerShares需要考虑年度范围13.47 - 14.99和当前价格13.49。许多人在以13.49或13.79下订单之前，会比较-0.88%和。实时查看PGF价格图表，了解每日变化。
优先金融股指数ETF-PowerShares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，优先金融股指数ETF-PowerShares的最高价格是14.99。在13.47 - 14.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪优先金融股指数ETF-PowerShares的绩效。
优先金融股指数ETF-PowerShares股票的最低价格是多少？
优先金融股指数ETF-PowerShares（PGF）的最低价格为13.47。将其与当前的13.49和13.47 - 14.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PGF股票是什么时候拆分的？
优先金融股指数ETF-PowerShares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.48和-6.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.48
- 开盘价
- 13.51
- 卖价
- 13.49
- 买价
- 13.79
- 最低价
- 13.47
- 最高价
- 13.51
- 交易量
- 137
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- -0.88%
- 6个月变化
- -5.66%
- 年变化
- -6.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%