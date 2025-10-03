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PFXF: VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

18.03 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFXF за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.98, а максимальная — 18.12.

Следите за динамикой VanEck Preferred Securities ex Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFXF сегодня?

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) сегодня оценивается на уровне 18.03. Инструмент торгуется в пределах 17.98 - 18.12, вчерашнее закрытие составило 18.02, а торговый объем достиг 673. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFXF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Preferred Securities ex Financials ETF?

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF в настоящее время оценивается в 18.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.03% и USD. Отслеживайте движения PFXF на графике в реальном времени.

Как купить акции PFXF?

Вы можете купить акции VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) по текущей цене 18.03. Ордера обычно размещаются около 18.03 или 18.33, тогда как 673 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFXF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFXF?

Инвестирование в VanEck Preferred Securities ex Financials ETF предполагает учет годового диапазона 17.03 - 19.05 и текущей цены 18.03. Многие сравнивают 3.03% и -0.83% перед размещением ордеров на 18.03 или 18.33. Изучайте ежедневные изменения цены PFXF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Preferred Securities ex Financials ETF?

Самая высокая цена VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) за последний год составила 19.05. Акции заметно колебались в пределах 17.03 - 19.05, сравнение с 18.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Preferred Securities ex Financials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Preferred Securities ex Financials ETF?

Самая низкая цена VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) за год составила 17.03. Сравнение с текущими 18.03 и 17.03 - 19.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFXF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFXF?

В прошлом VanEck Preferred Securities ex Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.02 и 3.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.98 18.12
Годовой диапазон
17.03 19.05
Предыдущее закрытие
18.02
Open
17.98
Bid
18.03
Ask
18.33
Low
17.98
High
18.12
Объем
673
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
3.03%
6-месячное изменение
-0.83%
Годовое изменение
3.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%