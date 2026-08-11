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PFOE: Pathfinder Focused Opportunities ETF
Курс PFOE за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.26, а максимальная — 23.58.
Следите за динамикой Pathfinder Focused Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFOE сегодня?
Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) сегодня оценивается на уровне 23.48. Инструмент торгуется в пределах 23.26 - 23.58, вчерашнее закрытие составило 23.32, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFOE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pathfinder Focused Opportunities ETF?
Pathfinder Focused Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 23.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.97% и USD. Отслеживайте движения PFOE на графике в реальном времени.
Как купить акции PFOE?
Вы можете купить акции Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) по текущей цене 23.48. Ордера обычно размещаются около 23.48 или 23.78, тогда как 11 и 0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFOE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFOE?
Инвестирование в Pathfinder Focused Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 21.49 - 26.34 и текущей цены 23.48. Многие сравнивают 2.31% и -2.33% перед размещением ордеров на 23.48 или 23.78. Изучайте ежедневные изменения цены PFOE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pathfinder Focused Opportunities ETF?
Самая высокая цена Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) за последний год составила 26.34. Акции заметно колебались в пределах 21.49 - 26.34, сравнение с 23.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pathfinder Focused Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pathfinder Focused Opportunities ETF?
Самая низкая цена Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) за год составила 21.49. Сравнение с текущими 23.48 и 21.49 - 26.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFOE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFOE?
В прошлом Pathfinder Focused Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.32 и -6.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.32
- Open
- 23.26
- Bid
- 23.48
- Ask
- 23.78
- Low
- 23.26
- High
- 23.58
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- -2.33%
- Годовое изменение
- -6.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%