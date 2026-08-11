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PFOE: Pathfinder Focused Opportunities ETF

23.48 USD 0.16 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFOE за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.26, а максимальная — 23.58.

Следите за динамикой Pathfinder Focused Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFOE сегодня?

Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) сегодня оценивается на уровне 23.48. Инструмент торгуется в пределах 23.26 - 23.58, вчерашнее закрытие составило 23.32, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFOE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pathfinder Focused Opportunities ETF?

Pathfinder Focused Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 23.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.97% и USD. Отслеживайте движения PFOE на графике в реальном времени.

Как купить акции PFOE?

Вы можете купить акции Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) по текущей цене 23.48. Ордера обычно размещаются около 23.48 или 23.78, тогда как 11 и 0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFOE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFOE?

Инвестирование в Pathfinder Focused Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 21.49 - 26.34 и текущей цены 23.48. Многие сравнивают 2.31% и -2.33% перед размещением ордеров на 23.48 или 23.78. Изучайте ежедневные изменения цены PFOE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pathfinder Focused Opportunities ETF?

Самая высокая цена Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) за последний год составила 26.34. Акции заметно колебались в пределах 21.49 - 26.34, сравнение с 23.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pathfinder Focused Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pathfinder Focused Opportunities ETF?

Самая низкая цена Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) за год составила 21.49. Сравнение с текущими 23.48 и 21.49 - 26.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFOE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFOE?

В прошлом Pathfinder Focused Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.32 и -6.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.26 23.58
Годовой диапазон
21.49 26.34
Предыдущее закрытие
23.32
Open
23.26
Bid
23.48
Ask
23.78
Low
23.26
High
23.58
Объем
11
Дневное изменение
0.69%
Месячное изменение
2.31%
6-месячное изменение
-2.33%
Годовое изменение
-6.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%