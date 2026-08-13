PFOE: Pathfinder Focused Opportunities ETF
今日PFOE汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点23.51和高点23.71进行交易。
关注Pathfinder Focused Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PFOE股票今天的价格是多少？
Pathfinder Focused Opportunities ETF股票今天的定价为23.55。它在23.51 - 23.71范围内交易，昨天的收盘价为23.48，交易量达到27。PFOE的实时价格图表显示了这些更新。
Pathfinder Focused Opportunities ETF股票是否支付股息？
Pathfinder Focused Opportunities ETF目前的价值为23.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.70%和USD。实时查看图表以跟踪PFOE走势。
如何购买PFOE股票？
您可以以23.55的当前价格购买Pathfinder Focused Opportunities ETF股票。订单通常设置在23.55或23.85附近，而27和-0.08%显示市场活动。立即关注PFOE的实时图表更新。
如何投资PFOE股票？
投资Pathfinder Focused Opportunities ETF需要考虑年度范围21.49 - 26.34和当前价格23.55。许多人在以23.55或23.85下订单之前，会比较2.61%和。实时查看PFOE价格图表，了解每日变化。
Pathfinder Focused Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pathfinder Focused Opportunities ETF的最高价格是26.34。在21.49 - 26.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pathfinder Focused Opportunities ETF的绩效。
Pathfinder Focused Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
Pathfinder Focused Opportunities ETF（PFOE）的最低价格为21.49。将其与当前的23.55和21.49 - 26.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFOE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFOE股票是什么时候拆分的？
Pathfinder Focused Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.48和-6.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.48
- 开盘价
- 23.57
- 卖价
- 23.55
- 买价
- 23.85
- 最低价
- 23.51
- 最高价
- 23.71
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 2.61%
- 6个月变化
- -2.04%
- 年变化
- -6.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%