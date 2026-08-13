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PFOE: Pathfinder Focused Opportunities ETF

23.55 USD 0.07 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFOE汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点23.51和高点23.71进行交易。

关注Pathfinder Focused Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PFOE股票今天的价格是多少？

Pathfinder Focused Opportunities ETF股票今天的定价为23.55。它在23.51 - 23.71范围内交易，昨天的收盘价为23.48，交易量达到27。PFOE的实时价格图表显示了这些更新。

Pathfinder Focused Opportunities ETF股票是否支付股息？

Pathfinder Focused Opportunities ETF目前的价值为23.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.70%和USD。实时查看图表以跟踪PFOE走势。

如何购买PFOE股票？

您可以以23.55的当前价格购买Pathfinder Focused Opportunities ETF股票。订单通常设置在23.55或23.85附近，而27和-0.08%显示市场活动。立即关注PFOE的实时图表更新。

如何投资PFOE股票？

投资Pathfinder Focused Opportunities ETF需要考虑年度范围21.49 - 26.34和当前价格23.55。许多人在以23.55或23.85下订单之前，会比较2.61%和。实时查看PFOE价格图表，了解每日变化。

Pathfinder Focused Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pathfinder Focused Opportunities ETF的最高价格是26.34。在21.49 - 26.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pathfinder Focused Opportunities ETF的绩效。

Pathfinder Focused Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Pathfinder Focused Opportunities ETF（PFOE）的最低价格为21.49。将其与当前的23.55和21.49 - 26.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFOE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFOE股票是什么时候拆分的？

Pathfinder Focused Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.48和-6.70%中可见。

日范围
23.51 23.71
年范围
21.49 26.34
前一天收盘价
23.48
开盘价
23.57
卖价
23.55
买价
23.85
最低价
23.51
最高价
23.71
交易量
27
日变化
0.30%
月变化
2.61%
6个月变化
-2.04%
年变化
-6.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%