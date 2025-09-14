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PFN: PIMCO Income Strategy Fund II
Курс PFN за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.12, а максимальная — 7.16.
Следите за динамикой PIMCO Income Strategy Fund II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFN сегодня?
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) сегодня оценивается на уровне 7.16. Инструмент торгуется в пределах 7.12 - 7.16, вчерашнее закрытие составило 7.13, а торговый объем достиг 252. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Income Strategy Fund II?
PIMCO Income Strategy Fund II в настоящее время оценивается в 7.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.42% и USD. Отслеживайте движения PFN на графике в реальном времени.
Как купить акции PFN?
Вы можете купить акции PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) по текущей цене 7.16. Ордера обычно размещаются около 7.16 или 7.46, тогда как 252 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFN?
Инвестирование в PIMCO Income Strategy Fund II предполагает учет годового диапазона 6.53 - 7.66 и текущей цены 7.16. Многие сравнивают 0.85% и -0.69% перед размещением ордеров на 7.16 или 7.46. Изучайте ежедневные изменения цены PFN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Income Strategy Fund II?
Самая высокая цена PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) за последний год составила 7.66. Акции заметно колебались в пределах 6.53 - 7.66, сравнение с 7.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Income Strategy Fund II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Income Strategy Fund II?
Самая низкая цена PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) за год составила 6.53. Сравнение с текущими 7.16 и 6.53 - 7.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFN?
В прошлом PIMCO Income Strategy Fund II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.13 и -5.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.13
- Open
- 7.14
- Bid
- 7.16
- Ask
- 7.46
- Low
- 7.12
- High
- 7.16
- Объем
- 252
- Дневное изменение
- 0.42%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- -0.69%
- Годовое изменение
- -5.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%