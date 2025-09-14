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PFN: PIMCO Income Strategy Fund II

7.16 USD 0.03 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFN за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.12, а максимальная — 7.16.

Следите за динамикой PIMCO Income Strategy Fund II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFN сегодня?

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) сегодня оценивается на уровне 7.16. Инструмент торгуется в пределах 7.12 - 7.16, вчерашнее закрытие составило 7.13, а торговый объем достиг 252. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Income Strategy Fund II?

PIMCO Income Strategy Fund II в настоящее время оценивается в 7.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.42% и USD. Отслеживайте движения PFN на графике в реальном времени.

Как купить акции PFN?

Вы можете купить акции PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) по текущей цене 7.16. Ордера обычно размещаются около 7.16 или 7.46, тогда как 252 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFN?

Инвестирование в PIMCO Income Strategy Fund II предполагает учет годового диапазона 6.53 - 7.66 и текущей цены 7.16. Многие сравнивают 0.85% и -0.69% перед размещением ордеров на 7.16 или 7.46. Изучайте ежедневные изменения цены PFN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Income Strategy Fund II?

Самая высокая цена PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) за последний год составила 7.66. Акции заметно колебались в пределах 6.53 - 7.66, сравнение с 7.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Income Strategy Fund II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Income Strategy Fund II?

Самая низкая цена PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) за год составила 6.53. Сравнение с текущими 7.16 и 6.53 - 7.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFN?

В прошлом PIMCO Income Strategy Fund II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.13 и -5.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.12 7.16
Годовой диапазон
6.53 7.66
Предыдущее закрытие
7.13
Open
7.14
Bid
7.16
Ask
7.46
Low
7.12
High
7.16
Объем
252
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
-0.69%
Годовое изменение
-5.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%