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PFN: PIMCO Income Strategy Fund II

7.17 USD 0.01 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFN汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点7.13和高点7.18进行交易。

关注PIMCO Income Strategy Fund II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFN新闻

常见问题解答

PFN股票今天的价格是多少？

PIMCO Income Strategy Fund II股票今天的定价为7.17。它在7.13 - 7.18范围内交易，昨天的收盘价为7.16，交易量达到388。PFN的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Income Strategy Fund II股票是否支付股息？

PIMCO Income Strategy Fund II目前的价值为7.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.28%和USD。实时查看图表以跟踪PFN走势。

如何购买PFN股票？

您可以以7.17的当前价格购买PIMCO Income Strategy Fund II股票。订单通常设置在7.17或7.47附近，而388和0.00%显示市场活动。立即关注PFN的实时图表更新。

如何投资PFN股票？

投资PIMCO Income Strategy Fund II需要考虑年度范围6.53 - 7.66和当前价格7.17。许多人在以7.17或7.47下订单之前，会比较0.99%和。实时查看PFN价格图表，了解每日变化。

PIMCO Income Strategy Fund II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Income Strategy Fund II的最高价格是7.66。在6.53 - 7.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Income Strategy Fund II的绩效。

PIMCO Income Strategy Fund II股票的最低价格是多少？

PIMCO Income Strategy Fund II（PFN）的最低价格为6.53。将其与当前的7.17和6.53 - 7.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFN股票是什么时候拆分的？

PIMCO Income Strategy Fund II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.16和-5.28%中可见。

日范围
7.13 7.18
年范围
6.53 7.66
前一天收盘价
7.16
开盘价
7.17
卖价
7.17
买价
7.47
最低价
7.13
最高价
7.18
交易量
388
日变化
0.14%
月变化
0.99%
6个月变化
-0.55%
年变化
-5.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%