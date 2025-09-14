PFN: PIMCO Income Strategy Fund II
今日PFN汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点7.13和高点7.18进行交易。
关注PIMCO Income Strategy Fund II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PFN股票今天的价格是多少？
PIMCO Income Strategy Fund II股票今天的定价为7.17。它在7.13 - 7.18范围内交易，昨天的收盘价为7.16，交易量达到388。PFN的实时价格图表显示了这些更新。
PIMCO Income Strategy Fund II股票是否支付股息？
PIMCO Income Strategy Fund II目前的价值为7.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.28%和USD。实时查看图表以跟踪PFN走势。
如何购买PFN股票？
您可以以7.17的当前价格购买PIMCO Income Strategy Fund II股票。订单通常设置在7.17或7.47附近，而388和0.00%显示市场活动。立即关注PFN的实时图表更新。
如何投资PFN股票？
投资PIMCO Income Strategy Fund II需要考虑年度范围6.53 - 7.66和当前价格7.17。许多人在以7.17或7.47下订单之前，会比较0.99%和。实时查看PFN价格图表，了解每日变化。
PIMCO Income Strategy Fund II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PIMCO Income Strategy Fund II的最高价格是7.66。在6.53 - 7.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Income Strategy Fund II的绩效。
PIMCO Income Strategy Fund II股票的最低价格是多少？
PIMCO Income Strategy Fund II（PFN）的最低价格为6.53。将其与当前的7.17和6.53 - 7.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFN股票是什么时候拆分的？
PIMCO Income Strategy Fund II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.16和-5.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.16
- 开盘价
- 7.17
- 卖价
- 7.17
- 买价
- 7.47
- 最低价
- 7.13
- 最高价
- 7.18
- 交易量
- 388
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.99%
- 6个月变化
- -0.55%
- 年变化
- -5.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%