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PFLD: AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
Курс PFLD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.54, а максимальная — 19.57.
Следите за динамикой AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFLD сегодня?
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD) сегодня оценивается на уровне 19.54. Инструмент торгуется в пределах 19.54 - 19.57, вчерашнее закрытие составило 19.54, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF?
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF в настоящее время оценивается в 19.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.36% и USD. Отслеживайте движения PFLD на графике в реальном времени.
Как купить акции PFLD?
Вы можете купить акции AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD) по текущей цене 19.54. Ордера обычно размещаются около 19.54 или 19.84, тогда как 31 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFLD?
Инвестирование в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF предполагает учет годового диапазона 19.29 - 19.90 и текущей цены 19.54. Многие сравнивают 0.15% и -0.76% перед размещением ордеров на 19.54 или 19.84. Изучайте ежедневные изменения цены PFLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF?
Самая высокая цена AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD) за последний год составила 19.90. Акции заметно колебались в пределах 19.29 - 19.90, сравнение с 19.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF?
Самая низкая цена AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD) за год составила 19.29. Сравнение с текущими 19.54 и 19.29 - 19.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFLD?
В прошлом AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.54 и -0.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.54
- Open
- 19.57
- Bid
- 19.54
- Ask
- 19.84
- Low
- 19.54
- High
- 19.57
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -0.76%
- Годовое изменение
- -0.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%