PFLD: AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
今日PFLD汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.51和高点19.66进行交易。
关注AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFLD新闻
- Midstream MLPs: High Income With Equity Characteristics
- Global Market Perspectives: AI World Of Opportunities
- Oil’s Slide, Treasury Yields And The Hidden Link
- Tax Treatment Of Preferreds Vs. Bonds: Why Qualified Dividends Matter More Now
- How A U.S. Government Shutdown Could Impact Preferred Stock Issuers
- PFLD's Portfolio Breakdown: Exposure To Varied Interest Rate Scenarios (NYSEARCA:PFLD)
- Why Preferred Investors Need To Understand Negative Yield To Call
常见问题解答
PFLD股票今天的价格是多少？
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票今天的定价为19.52。它在19.51 - 19.66范围内交易，昨天的收盘价为19.54，交易量达到64。PFLD的实时价格图表显示了这些更新。
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票是否支付股息？
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF目前的价值为19.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.46%和USD。实时查看图表以跟踪PFLD走势。
如何购买PFLD股票？
您可以以19.52的当前价格购买AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票。订单通常设置在19.52或19.82附近，而64和-0.36%显示市场活动。立即关注PFLD的实时图表更新。
如何投资PFLD股票？
投资AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF需要考虑年度范围19.29 - 19.90和当前价格19.52。许多人在以19.52或19.82下订单之前，会比较0.05%和。实时查看PFLD价格图表，了解每日变化。
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF的最高价格是19.90。在19.29 - 19.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF的绩效。
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票的最低价格是多少？
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF（PFLD）的最低价格为19.29。将其与当前的19.52和19.29 - 19.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFLD股票是什么时候拆分的？
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.54和-0.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.54
- 开盘价
- 19.59
- 卖价
- 19.52
- 买价
- 19.82
- 最低价
- 19.51
- 最高价
- 19.66
- 交易量
- 64
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.05%
- 6个月变化
- -0.86%
- 年变化
- -0.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%