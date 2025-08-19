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PFLD: AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

19.52 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFLD汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.51和高点19.66进行交易。

关注AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFLD新闻

常见问题解答

PFLD股票今天的价格是多少？

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票今天的定价为19.52。它在19.51 - 19.66范围内交易，昨天的收盘价为19.54，交易量达到64。PFLD的实时价格图表显示了这些更新。

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票是否支付股息？

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF目前的价值为19.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.46%和USD。实时查看图表以跟踪PFLD走势。

如何购买PFLD股票？

您可以以19.52的当前价格购买AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票。订单通常设置在19.52或19.82附近，而64和-0.36%显示市场活动。立即关注PFLD的实时图表更新。

如何投资PFLD股票？

投资AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF需要考虑年度范围19.29 - 19.90和当前价格19.52。许多人在以19.52或19.82下订单之前，会比较0.05%和。实时查看PFLD价格图表，了解每日变化。

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF的最高价格是19.90。在19.29 - 19.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF的绩效。

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF股票的最低价格是多少？

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF（PFLD）的最低价格为19.29。将其与当前的19.52和19.29 - 19.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFLD股票是什么时候拆分的？

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.54和-0.46%中可见。

日范围
19.51 19.66
年范围
19.29 19.90
前一天收盘价
19.54
开盘价
19.59
卖价
19.52
买价
19.82
最低价
19.51
最高价
19.66
交易量
64
日变化
-0.10%
月变化
0.05%
6个月变化
-0.86%
年变化
-0.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%