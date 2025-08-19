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PFFV: Global X Variable Rate Preferred ETF
Курс PFFV за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.95, а максимальная — 22.00.
Следите за динамикой Global X Variable Rate Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFFV сегодня?
Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) сегодня оценивается на уровне 21.99. Инструмент торгуется в пределах 21.95 - 22.00, вчерашнее закрытие составило 22.02, а торговый объем достиг 309. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFFV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Variable Rate Preferred ETF?
Global X Variable Rate Preferred ETF в настоящее время оценивается в 21.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.06% и USD. Отслеживайте движения PFFV на графике в реальном времени.
Как купить акции PFFV?
Вы можете купить акции Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) по текущей цене 21.99. Ордера обычно размещаются около 21.99 или 22.29, тогда как 309 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFFV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFFV?
Инвестирование в Global X Variable Rate Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 21.70 - 23.38 и текущей цены 21.99. Многие сравнивают 0.05% и -1.52% перед размещением ордеров на 21.99 или 22.29. Изучайте ежедневные изменения цены PFFV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Variable Rate Preferred ETF?
Самая высокая цена Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) за последний год составила 23.38. Акции заметно колебались в пределах 21.70 - 23.38, сравнение с 22.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Variable Rate Preferred ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Variable Rate Preferred ETF?
Самая низкая цена Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) за год составила 21.70. Сравнение с текущими 21.99 и 21.70 - 23.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFFV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFFV?
В прошлом Global X Variable Rate Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.02 и -4.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.02
- Open
- 21.99
- Bid
- 21.99
- Ask
- 22.29
- Low
- 21.95
- High
- 22.00
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- -1.52%
- Годовое изменение
- -4.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%