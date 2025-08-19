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PFFV: Global X Variable Rate Preferred ETF

21.99 USD 0.03 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFFV за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.95, а максимальная — 22.00.

Следите за динамикой Global X Variable Rate Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFFV сегодня?

Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) сегодня оценивается на уровне 21.99. Инструмент торгуется в пределах 21.95 - 22.00, вчерашнее закрытие составило 22.02, а торговый объем достиг 309. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFFV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Variable Rate Preferred ETF?

Global X Variable Rate Preferred ETF в настоящее время оценивается в 21.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.06% и USD. Отслеживайте движения PFFV на графике в реальном времени.

Как купить акции PFFV?

Вы можете купить акции Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) по текущей цене 21.99. Ордера обычно размещаются около 21.99 или 22.29, тогда как 309 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFFV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFFV?

Инвестирование в Global X Variable Rate Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 21.70 - 23.38 и текущей цены 21.99. Многие сравнивают 0.05% и -1.52% перед размещением ордеров на 21.99 или 22.29. Изучайте ежедневные изменения цены PFFV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Variable Rate Preferred ETF?

Самая высокая цена Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) за последний год составила 23.38. Акции заметно колебались в пределах 21.70 - 23.38, сравнение с 22.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Variable Rate Preferred ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Variable Rate Preferred ETF?

Самая низкая цена Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) за год составила 21.70. Сравнение с текущими 21.99 и 21.70 - 23.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFFV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFFV?

В прошлом Global X Variable Rate Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.02 и -4.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.95 22.00
Годовой диапазон
21.70 23.38
Предыдущее закрытие
22.02
Open
21.99
Bid
21.99
Ask
22.29
Low
21.95
High
22.00
Объем
309
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
-1.52%
Годовое изменение
-4.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%