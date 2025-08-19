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PFFV: Global X Variable Rate Preferred ETF

21.99 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFFV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.97和高点22.01进行交易。

关注Global X Variable Rate Preferred ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFFV新闻

常见问题解答

PFFV股票今天的价格是多少？

Global X Variable Rate Preferred ETF股票今天的定价为21.99。它在21.97 - 22.01范围内交易，昨天的收盘价为21.99，交易量达到65。PFFV的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Variable Rate Preferred ETF股票是否支付股息？

Global X Variable Rate Preferred ETF目前的价值为21.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.06%和USD。实时查看图表以跟踪PFFV走势。

如何购买PFFV股票？

您可以以21.99的当前价格购买Global X Variable Rate Preferred ETF股票。订单通常设置在21.99或22.29附近，而65和0.09%显示市场活动。立即关注PFFV的实时图表更新。

如何投资PFFV股票？

投资Global X Variable Rate Preferred ETF需要考虑年度范围21.70 - 23.38和当前价格21.99。许多人在以21.99或22.29下订单之前，会比较0.05%和。实时查看PFFV价格图表，了解每日变化。

Global X Variable Rate Preferred ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Variable Rate Preferred ETF的最高价格是23.38。在21.70 - 23.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Variable Rate Preferred ETF的绩效。

Global X Variable Rate Preferred ETF股票的最低价格是多少？

Global X Variable Rate Preferred ETF（PFFV）的最低价格为21.70。将其与当前的21.99和21.70 - 23.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFFV股票是什么时候拆分的？

Global X Variable Rate Preferred ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.99和-4.06%中可见。

日范围
21.97 22.01
年范围
21.70 23.38
前一天收盘价
21.99
开盘价
21.97
卖价
21.99
买价
22.29
最低价
21.97
最高价
22.01
交易量
65
日变化
0.00%
月变化
0.05%
6个月变化
-1.52%
年变化
-4.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%