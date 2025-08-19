PFFV: Global X Variable Rate Preferred ETF
今日PFFV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.97和高点22.01进行交易。
关注Global X Variable Rate Preferred ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFFV新闻
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常见问题解答
PFFV股票今天的价格是多少？
Global X Variable Rate Preferred ETF股票今天的定价为21.99。它在21.97 - 22.01范围内交易，昨天的收盘价为21.99，交易量达到65。PFFV的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Variable Rate Preferred ETF股票是否支付股息？
Global X Variable Rate Preferred ETF目前的价值为21.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.06%和USD。实时查看图表以跟踪PFFV走势。
如何购买PFFV股票？
您可以以21.99的当前价格购买Global X Variable Rate Preferred ETF股票。订单通常设置在21.99或22.29附近，而65和0.09%显示市场活动。立即关注PFFV的实时图表更新。
如何投资PFFV股票？
投资Global X Variable Rate Preferred ETF需要考虑年度范围21.70 - 23.38和当前价格21.99。许多人在以21.99或22.29下订单之前，会比较0.05%和。实时查看PFFV价格图表，了解每日变化。
Global X Variable Rate Preferred ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Variable Rate Preferred ETF的最高价格是23.38。在21.70 - 23.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Variable Rate Preferred ETF的绩效。
Global X Variable Rate Preferred ETF股票的最低价格是多少？
Global X Variable Rate Preferred ETF（PFFV）的最低价格为21.70。将其与当前的21.99和21.70 - 23.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFFV股票是什么时候拆分的？
Global X Variable Rate Preferred ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.99和-4.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.99
- 开盘价
- 21.97
- 卖价
- 21.99
- 买价
- 22.29
- 最低价
- 21.97
- 最高价
- 22.01
- 交易量
- 65
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.05%
- 6个月变化
- -1.52%
- 年变化
- -4.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%