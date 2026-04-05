КотировкиРазделы
Валюты / PFFR
Назад в Рынок акций США

PFFR: ETFIS Series Trust I ETF

17.62 USD 0.06 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFFR за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.55, а максимальная — 17.62.

Следите за динамикой ETFIS Series Trust I ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PFFR

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFFR сегодня?

ETFIS Series Trust I ETF (PFFR) сегодня оценивается на уровне 17.62. Инструмент торгуется в пределах 17.55 - 17.62, вчерашнее закрытие составило 17.56, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFFR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETFIS Series Trust I ETF?

ETFIS Series Trust I ETF в настоящее время оценивается в 17.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.35% и USD. Отслеживайте движения PFFR на графике в реальном времени.

Как купить акции PFFR?

Вы можете купить акции ETFIS Series Trust I ETF (PFFR) по текущей цене 17.62. Ордера обычно размещаются около 17.62 или 17.92, тогда как 41 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFFR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFFR?

Инвестирование в ETFIS Series Trust I ETF предполагает учет годового диапазона 17.05 - 18.32 и текущей цены 17.62. Многие сравнивают 0.46% и -1.56% перед размещением ордеров на 17.62 или 17.92. Изучайте ежедневные изменения цены PFFR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETFIS Series Trust I ETF?

Самая высокая цена ETFIS Series Trust I ETF (PFFR) за последний год составила 18.32. Акции заметно колебались в пределах 17.05 - 18.32, сравнение с 17.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETFIS Series Trust I ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETFIS Series Trust I ETF?

Самая низкая цена ETFIS Series Trust I ETF (PFFR) за год составила 17.05. Сравнение с текущими 17.62 и 17.05 - 18.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFFR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFFR?

В прошлом ETFIS Series Trust I ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.56 и -3.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.55 17.62
Годовой диапазон
17.05 18.32
Предыдущее закрытие
17.56
Open
17.58
Bid
17.62
Ask
17.92
Low
17.55
High
17.62
Объем
41
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
0.46%
6-месячное изменение
-1.56%
Годовое изменение
-3.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%