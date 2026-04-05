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PFFR: ETFIS Series Trust I ETF
Курс PFFR за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.55, а максимальная — 17.62.
Следите за динамикой ETFIS Series Trust I ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFFR сегодня?
ETFIS Series Trust I ETF (PFFR) сегодня оценивается на уровне 17.62. Инструмент торгуется в пределах 17.55 - 17.62, вчерашнее закрытие составило 17.56, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFFR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETFIS Series Trust I ETF?
ETFIS Series Trust I ETF в настоящее время оценивается в 17.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.35% и USD. Отслеживайте движения PFFR на графике в реальном времени.
Как купить акции PFFR?
Вы можете купить акции ETFIS Series Trust I ETF (PFFR) по текущей цене 17.62. Ордера обычно размещаются около 17.62 или 17.92, тогда как 41 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFFR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFFR?
Инвестирование в ETFIS Series Trust I ETF предполагает учет годового диапазона 17.05 - 18.32 и текущей цены 17.62. Многие сравнивают 0.46% и -1.56% перед размещением ордеров на 17.62 или 17.92. Изучайте ежедневные изменения цены PFFR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETFIS Series Trust I ETF?
Самая высокая цена ETFIS Series Trust I ETF (PFFR) за последний год составила 18.32. Акции заметно колебались в пределах 17.05 - 18.32, сравнение с 17.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETFIS Series Trust I ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETFIS Series Trust I ETF?
Самая низкая цена ETFIS Series Trust I ETF (PFFR) за год составила 17.05. Сравнение с текущими 17.62 и 17.05 - 18.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFFR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFFR?
В прошлом ETFIS Series Trust I ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.56 и -3.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.56
- Open
- 17.58
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- Low
- 17.55
- High
- 17.62
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- -1.56%
- Годовое изменение
- -3.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%