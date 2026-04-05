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PFFR: ETFIS Series Trust I ETF

17.60 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFFR汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点17.50和高点17.74进行交易。

关注ETFIS Series Trust I ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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PFFR新闻

常见问题解答

PFFR股票今天的价格是多少？

ETFIS Series Trust I ETF股票今天的定价为17.60。它在17.50 - 17.74范围内交易，昨天的收盘价为17.62，交易量达到58。PFFR的实时价格图表显示了这些更新。

ETFIS Series Trust I ETF股票是否支付股息？

ETFIS Series Trust I ETF目前的价值为17.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.46%和USD。实时查看图表以跟踪PFFR走势。

如何购买PFFR股票？

您可以以17.60的当前价格购买ETFIS Series Trust I ETF股票。订单通常设置在17.60或17.90附近，而58和-0.06%显示市场活动。立即关注PFFR的实时图表更新。

如何投资PFFR股票？

投资ETFIS Series Trust I ETF需要考虑年度范围17.05 - 18.32和当前价格17.60。许多人在以17.60或17.90下订单之前，会比较0.34%和。实时查看PFFR价格图表，了解每日变化。

ETFIS Series Trust I ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETFIS Series Trust I ETF的最高价格是18.32。在17.05 - 18.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETFIS Series Trust I ETF的绩效。

ETFIS Series Trust I ETF股票的最低价格是多少？

ETFIS Series Trust I ETF（PFFR）的最低价格为17.05。将其与当前的17.60和17.05 - 18.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFFR股票是什么时候拆分的？

ETFIS Series Trust I ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.62和-3.46%中可见。

日范围
17.50 17.74
年范围
17.05 18.32
前一天收盘价
17.62
开盘价
17.61
卖价
17.60
买价
17.90
最低价
17.50
最高价
17.74
交易量
58
日变化
-0.11%
月变化
0.34%
6个月变化
-1.68%
年变化
-3.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%