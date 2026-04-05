PFFR股票今天的价格是多少？ ETFIS Series Trust I ETF股票今天的定价为17.60。它在17.50 - 17.74范围内交易，昨天的收盘价为17.62，交易量达到58。PFFR的实时价格图表显示了这些更新。

ETFIS Series Trust I ETF股票是否支付股息？ ETFIS Series Trust I ETF目前的价值为17.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.46%和USD。实时查看图表以跟踪PFFR走势。

如何购买PFFR股票？ 您可以以17.60的当前价格购买ETFIS Series Trust I ETF股票。订单通常设置在17.60或17.90附近，而58和-0.06%显示市场活动。立即关注PFFR的实时图表更新。

如何投资PFFR股票？ 投资ETFIS Series Trust I ETF需要考虑年度范围17.05 - 18.32和当前价格17.60。许多人在以17.60或17.90下订单之前，会比较0.34%和。实时查看PFFR价格图表，了解每日变化。

ETFIS Series Trust I ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETFIS Series Trust I ETF的最高价格是18.32。在17.05 - 18.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETFIS Series Trust I ETF的绩效。

ETFIS Series Trust I ETF股票的最低价格是多少？ ETFIS Series Trust I ETF（PFFR）的最低价格为17.05。将其与当前的17.60和17.05 - 18.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。