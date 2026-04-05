PFFR: ETFIS Series Trust I ETF
今日PFFR汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点17.50和高点17.74进行交易。
关注ETFIS Series Trust I ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PFFR股票今天的价格是多少？
ETFIS Series Trust I ETF股票今天的定价为17.60。它在17.50 - 17.74范围内交易，昨天的收盘价为17.62，交易量达到58。PFFR的实时价格图表显示了这些更新。
ETFIS Series Trust I ETF股票是否支付股息？
ETFIS Series Trust I ETF目前的价值为17.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.46%和USD。实时查看图表以跟踪PFFR走势。
如何购买PFFR股票？
您可以以17.60的当前价格购买ETFIS Series Trust I ETF股票。订单通常设置在17.60或17.90附近，而58和-0.06%显示市场活动。立即关注PFFR的实时图表更新。
如何投资PFFR股票？
投资ETFIS Series Trust I ETF需要考虑年度范围17.05 - 18.32和当前价格17.60。许多人在以17.60或17.90下订单之前，会比较0.34%和。实时查看PFFR价格图表，了解每日变化。
ETFIS Series Trust I ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETFIS Series Trust I ETF的最高价格是18.32。在17.05 - 18.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETFIS Series Trust I ETF的绩效。
ETFIS Series Trust I ETF股票的最低价格是多少？
ETFIS Series Trust I ETF（PFFR）的最低价格为17.05。将其与当前的17.60和17.05 - 18.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFFR股票是什么时候拆分的？
ETFIS Series Trust I ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.62和-3.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.62
- 开盘价
- 17.61
- 卖价
- 17.60
- 买价
- 17.90
- 最低价
- 17.50
- 最高价
- 17.74
- 交易量
- 58
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- -1.68%
- 年变化
- -3.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%